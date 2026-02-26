למען התושבים: מאות מתושבי העיר בני ברק גדשו את מערך קבלות הקהל המיוחד שנערך בלשכותיהם של סגני ראש העיר, הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן. הפעילות הברוכה, פרי יוזמתה של סיעת ש"ס בבני ברק, שנועדה להנגיש את שירותי הממשל והרווחה לתושבים באופן ישיר ובלתי אמצעי, ריכזה תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים ופקידים בכירים בביטוח הלאומי וברשות האוכלוסין, אשר העניקו מענה מקצועי ומהיר לפונים הרבים.

אל המפגש המקצועי הצטרפו גם סגני ראש העיר, הרב יהושע מנדל והרב גדליה סילמן, שבאו לעקוב מקרוב אחר המענה המוענק לתושבים על ידי סיעת ש"ס ולחזק את ידי העוסקים במלאכה. הנוכחות המשותפת של נציגי הציבור מכלל הקהלים בעיר הדגישה את הנחיצות של פעילות הסיעה לרווחת תושבי בני ברק, שנעשתה מתוך מטרה להקל על הבירוקרטיה ולפתור בעיות סבוכות שעלו מן השטח.

רגע משמעותי נרשם עם הגעתה של מנהלת סניף הביטוח הלאומי בעיר, שטרחה במיוחד כדי ללוות מקרוב את תהליך הסיוע במוקד קבלת הקהל של ש"ס בבניין העירייה. המנהלת פעלה בשטח יחד עם הצוותים המקצועיים, סייעה בזירוז תהליכים ומצאה פתרונות יצירתיים ומהירים עבור תושבים שנזקקו לסיוע דחוף מול הביטוח הלאומי.

התושבים הרבים שהגיעו למקום הביעו הערכה רבה על היוזמה המבורכת של הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן, סגני רה"ע בני ברק, שאפשרה להם לקבל שירות איכותי ומכבד בתוך העיר, תוך מתן דגש ושימת לב מרובה למענה הבוער לצרכי הקהילה.

סגן ראש העיר, ויו"ר סיעת ש"ס בבני ברק, הרב שלמה אלחרר ציין כי "שליחותנו היא להיות הכתובת לכל תושב שזקוק לעזרה מול הבירוקרטיה. המטרה של יום קבלת הקהל המיוחד הזה הייתה להביא את פקידי הממשל והביטוח הלאומי הבכירים והמקצועיים, כדי שכל פנייה תקבל את המענה המקצועי והמהיר ביותר, מתוך כבוד והבנה לצרכי התושבים. נמשיך לפעול יחד, כלל חברי סיעת ש"ס בבני ברק, בכל הכוח, כדי להנגיש את הזכויות לכל תושב בבני ברק".

סגן ראש העיר, הרב אליהו שושן הוסיף, כי "בסיעת ש"ס שוקדים כל העת על מתן מענה לציבור הרחב, תוך מטרה להקל על העומס ולפשט תהליכים עבור הציבור. שיתוף הפעולה ההדוק עם הנהלת הביטוח הלאומי ורשות האוכלוסין הוכיח כי ניתן למצוא פתרונות גם למקרים המורכבים ביותר".