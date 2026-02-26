כיכר השבת
עשייה וסיוע

מאות מתושבי בני ברק הגיעו לקבלת הקהל המיוחדת של סיעת ש"ס בלשכות סגני ראש העיר

יום של עשייה וסיוע בבני ברק ביוזמת סיעת ש"ס בעיר: מאות תושבים פגשו את אנשי המקצוע והפקידות הבכירה מרשות האוכלוסין ומהביטוח הלאומי | מאות מתושבי בני ברק נהנו מיום מענה מקצועי ומהיר במסגרת קבלת הקהל המיוחדת שהתקיימה בלשכות סגני ראש העיר הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן | במקום נרשמה נוכחות מיוחדת של מנהלת סניף הביטוח הלאומי לזירוז פתרונות בשטח (חרדים)

אמ
מקודם |
קבלת הקהל המיוחדת של סיעת ש"ס בלשכות סגני ראש העיר (צילום: באדיבות המצלם)

למען התושבים: מאות מתושבי העיר בני ברק גדשו את מערך קבלות הקהל המיוחד שנערך בלשכותיהם של סגני ראש העיר, הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן. הפעילות הברוכה, פרי יוזמתה של סיעת ש"ס בבני ברק, שנועדה להנגיש את שירותי הממשל והרווחה לתושבים באופן ישיר ובלתי אמצעי, ריכזה תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים ופקידים בכירים בביטוח הלאומי וברשות האוכלוסין, אשר העניקו מענה מקצועי ומהיר לפונים הרבים.

אל המפגש המקצועי הצטרפו גם סגני ראש העיר, הרב יהושע מנדל והרב גדליה סילמן, שבאו לעקוב מקרוב אחר המענה המוענק לתושבים על ידי סיעת ש"ס ולחזק את ידי העוסקים במלאכה. הנוכחות המשותפת של נציגי הציבור מכלל הקהלים בעיר הדגישה את הנחיצות של פעילות הסיעה לרווחת תושבי בני ברק, שנעשתה מתוך מטרה להקל על הבירוקרטיה ולפתור בעיות סבוכות שעלו מן השטח.

רגע משמעותי נרשם עם הגעתה של מנהלת סניף הביטוח הלאומי בעיר, שטרחה במיוחד כדי ללוות מקרוב את תהליך הסיוע במוקד קבלת הקהל של ש"ס בבניין העירייה. המנהלת פעלה בשטח יחד עם הצוותים המקצועיים, סייעה בזירוז תהליכים ומצאה פתרונות יצירתיים ומהירים עבור תושבים שנזקקו לסיוע דחוף מול הביטוח הלאומי.

התושבים הרבים שהגיעו למקום הביעו הערכה רבה על היוזמה המבורכת של הרב שלמה אלחרר והרב אליהו שושן, סגני רה"ע בני ברק, שאפשרה להם לקבל שירות איכותי ומכבד בתוך העיר, תוך מתן דגש ושימת לב מרובה למענה הבוער לצרכי הקהילה.

סגן ראש העיר, ויו"ר סיעת ש"ס בבני ברק, הרב שלמה אלחרר ציין כי "שליחותנו היא להיות הכתובת לכל תושב שזקוק לעזרה מול הבירוקרטיה. המטרה של יום קבלת הקהל המיוחד הזה הייתה להביא את פקידי הממשל והביטוח הלאומי הבכירים והמקצועיים, כדי שכל פנייה תקבל את המענה המקצועי והמהיר ביותר, מתוך כבוד והבנה לצרכי התושבים. נמשיך לפעול יחד, כלל חברי סיעת ש"ס בבני ברק, בכל הכוח, כדי להנגיש את הזכויות לכל תושב בבני ברק".

סגן ראש העיר, הרב אליהו שושן הוסיף, כי "בסיעת ש"ס שוקדים כל העת על מתן מענה לציבור הרחב, תוך מטרה להקל על העומס ולפשט תהליכים עבור הציבור. שיתוף הפעולה ההדוק עם הנהלת הביטוח הלאומי ורשות האוכלוסין הוכיח כי ניתן למצוא פתרונות גם למקרים המורכבים ביותר".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר