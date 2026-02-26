במהלך המפגש המסורתי השנתי שנערך במוצאי צום ז' באדר על ידי חברה קדישא הגדולה בעולם, גחש"א - חברה קדישא תל אביב יפו והמחוז, הוענק אות "יקיר החברה" לארגון זק"א. האות ניתן כהוקרה על פועלו רב השנים של הארגון ועל שיתוף הפעולה ההדוק למען המשימה הקדושה - חסד של אמת - בשיתוף פעולה מלא והדוק עם חברה קדישא לאורך תקופה ארוכה.

אות "יקיר החברה" נחשב למדליית העיטור הגבוהה ביותר המוענקת על ידי החברה קדישא אחת לשנה לאישים או לגופים הפועלים באופן יוצא דופן למען כבוד המת. השנה נבחרו מתנדבי זק"א לקבלת האות, והוא הוענק על ידי מנכ"ל החברה הרב אברהם מנלה והיו"ר מר אלדד מזרחי, המכהן גם כיו"ר המועצה הדתית בתל אביב יפו וחברי הנהלת החברה. האות הוענק למנכ"ל ארגון זק"א הרב צבי חסיד, יחד עם סגן מפקד זק"א חיים לורבר וקמב"צ הארגון יחיאל גולדמן, לקול תשואות הקהל שגדש את האולם.

במהלך המעמד, הקריא מנכ"ל חברה קדישא, הרב אברהם מנלה, את נימוקי הבחירה המרגשים, בהם צוין כי התעודה מוענקת לארגון זק"א על פועלם ביום ובלילה, בחורף ובקיץ, ובפרט על הסיוע המיידי והיעיל בכל עת שנדרש על ידי חברה קדישא תל אביב. בדבריו הדגיש הרב מנלה כי היענות המתנדבים המסורים מהווה מופת של צעידה בנתיב המשותף להבאת כל נפטר לקבורה ראויה, תוך הקפדה מירבית על ההלכה לפרטיה ועל כל מנהגי ישראל מדורות עברו.

קודם למעמד המרכזי, וכהמשך למסורת רבת השנים ביום פטירת משה רבינו, פקדו מתנדבי זק"א את בתי העלמין וערכו תפילות לזכרם של הנפטרים. השנה התכנסו המתנדבים בבית העלמין ירקון בשער פתח תקווה ועלו על קבריהם של הנפטרים שטופלו על ידם במהלך השנה האחרונה. במעמד מרגש ביקשו המתנדבים את סליחת הנפטרים שמא לא נהגו בהם כבוד כראוי, קראו סליחות ופרקי תהילים ואמרו קדיש לעילוי נשמתם.

שיאו של היום היה בסעודת המצווה המפוארת של חברה קדישא ת"א שהתקיימה באולם "דימול פלטינום" במוצאי יום התענית, בהשתתפות ראשי ועובדי חברה קדישא, מתנדב זק"א המוזמנים על ידי חברה קדישא, רבנים ואישי ציבור. את המשא המרכזי נשא רבה של תל אביב יפו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שהודה לאנשי גמילות חסד של אמת על פעילותם הקשה ועל קידוש שם שמיים שהם מקיימים מדי יום.

דברים ברוח דומה השמיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, שהעלה על נס את פועלם מתנדבי זק"א במסגרת פעילות כלל העוסקים בחסד של אמת - שזהו חסד שאינו מצפה לתשלום גמול אודותיו.

במהלך האירוע נערך סיום מסכת על ידי רב חברה קדישא ורב ארגון זק"א, הרב יעקב רוז'ה, ודברי ברכה הושמעו גם על ידי מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן.

מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד הודה להנהלת חברה קדישא תל אביב ולמנכ"ל הרב אברהם מנלה ואמר: "הענקת אות "יקיר החברה" היא ביטוי עמוק להערכה ההדדית ולעבודה המשותפת והיומיומית של המתנדבים כתף אל כתף עם עובדי החברה קדישא. השותפות הזו, שנעשית כולה למען מטרה אחת של חסד של אמת, היא זו שנותנת למתנדבים את הכוח והעידוד להמשיך בעשייה בכל רגע שיידרשו לכך".