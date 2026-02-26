אחרי שלוש שעות בלבד, הסתיים כעת (חמישי) סבב השיחות השלישי בין ארה"ב לאיראן, כך מדיווחי עיתונאים בז'נבה.

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, חמש דרישות יסוד עומדות במרכז המשא ומתן שמנהלת ארצות הברית מול איראן, ובהן דרישה להשמדה מוחלטת של מתקני הגרעין באיספהאן, נתנז ופורדו. הממשל בוושינגטון תובע כי כל האורניום המועשר שצברה איראן יועבר לידיו וכי על המדינה יוטלו הגבלות קבועות לצמיתות. לפי התנאים האמריקניים, איראן תידרש להפסיק לחלוטין את העשרת האורניום, למעט היתר להחזקת כור המחקר בטהרן לצורך הפקה מזערית של חומר למטרות רפואיות בלבד.

בנוגע לסוגיית הסנקציות, המדיניות האמריקנית מתווה מתווה של הקלה מדורגת בלבד, במסגרתו רק חלק קטן מהמגבלות הכלכליות יוסר במעמד החתימה על הסכם עתידי. המשך הסרת הסנקציות יותנה באופן ישיר במידת הציות של טהרן לסעיפי ההסכם.

מנגד, ההצעה המעודכנת שהגישה איראן גובשה במטרה לאפשר לנשיא טראמפ להציג את המהלך כהישג מדיני, תוך שמירה על יכולת העשרה מוגבלת בעתיד. גורמים איראניים ציינו כי ההצעה כוללת השעיה מלאה של הפעילות הגרעינית והעשרת האורניום לפרק זמן של שלוש עד חמש שנים.

עם סיום תקופת ההשעיה, שואפת איראן להשתלב במיזם גרעיני אזורי ולחדש את העשרת האורניום בשטחה ברמה נמוכה של 1.5% "לצרכי מחקר רפואי". טרם התברר אם הממשל האמריקני יאות לקבל את המתווה האיראני, המנוגד לדרישת "אפס ההעשרה" שהוצגה.

במקביל לפרסום פרטי ההצעות, הופסקו בצהריים השיחות העקיפות שנערכו בז'נבה למשך מספר שעות. המשלחות עזבו את מתחם הקונסוליה העומאנית לאחר שלוש שעות של דיונים בתיווך שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, לצורך קיום התייעצויות פנימיות.

שר החוץ העומאני אישר את דבר ההפסקה ומסר כי "קיימנו היום בז׳נבה חילופי רעיונות יצירתיים וחיוביים, וכעת גם המשלחות האמריקנית והאיראנית יצאו להפסקה. נשוב לשיחות בהמשך היום. אנו מקווים להשיג התקדמות נוספת". הדיונים צפויים להתחדש בשעות הקרובות