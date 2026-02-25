הרב שנכנס לכלא מרצון | 297 שנה לפטירת בעל "שבט מוסר"

ערב שבת באיזמיר. השמש שוקעת, ריח התבשילים עולה מהבתים, והעיר מתכוננת למנוחה. הילד הקטן אליהו רואה את אביו, חכם אברהם שלמה הכהן, אורז תיק ובו בגדים ואוכל, ויוצא מהבית.

הילד נבהל: "לאן אתה הולך?". "לבית הכלא", ענה האב בשלווה. "אבא! עשית דבר רע?", שאל הילד בדאגה. "לא עשיתי דבר", הרגיע אותו האב. "יש אסיר שרוצה לבלות את השבת בביתו. אני נכנס במקומו כדי שיוכל לצאת". (הובא באתר אגדה).

הסיפור הזה, מגלם משהו עמוק באישיות שגדלה בצל האב הזה. רבי אליהו הכהן האתמרי, שנפטר ביום זה לפני 297 שנה (ח' באדר תפ"ט), הפך לאחד מגדולי חכמי איזמיר ולמחבר אחד מספרי המוסר בעולם היהודי - ה"שבט מוסר".

רבי אליהו נולד בעיר איזמיר סביב שנת ת"י"ט (1659). גדל והפך לדרשן, דיין, מקובל ומחבר של למעלה משלושים ספרים. אך ספרו הגדול, "שבט מוסר", שיצא לאור בקושטא בשנת ת"ע"ב (1712), הוא שהנציח את שמו לדורות.

הספר תורגם ליידיש, ללאדינו ולערבית יהודית, ויצא בעשרות מהדורות. החיד"א העיד עליו: "ורבים השיב מעוון בדרשותיו ובתוכחותיו ובמתק לשונו".

רבי אליהו הטיף לסגפנות ולהתרחקות מתענוגות העולם הזה וחייב עשירים לתרום מכספם לעני הקהילה וכך נהג בעצמו.

רבי אליהו נלחם כנגד הריבית - והוא ביטל את הריבית. לצד עיסוקיו הרבים לטובת הקהילה, הוא נודע גם כבעל מופתים ואיש קדוש.

חייו לא היו קלים. הצרה הגדולה ביותר פקדה אותו עם מותו הפתאומי של בנו יצחק. האב התאבל עליו ימים רבים.

בדורו פקד את העולם היהודי משבר שבתאי צבי - המשיח שהמיר דתו לאסלאם. רבי אליהו יצא בפומבי נגד מחשבי הקיצים ונגד המשיחיות.

כשנפטר ביום ח' באדר ב' תפ"ט, הגיעה השמועה עד לצפת, ושם הספידו אותו רבי ישועה שבאבו.

יהי רצון שימליץ טוב בעדינו מתחת כסא הכבוד.