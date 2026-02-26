22 צעירים באוטובוס: כך הסתיים האירוע בנבטים

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

כביש 25 הפך היום (חמישי) לזירה של כאוס וגבורה, כאשר התנגשות חזיתית בין אוטובוס לרכב פרטי סמוך לנבטים כמעט הסתיימה באסון לאומי. כפי שפורסם לראשונה בדיווח של דוברות מד"א, צוותי רפואה והצלה הוזנקו למקום ומצאו זירה מורכבת שבה אוטובוס המסיע 22 צעירים עומד בלב הכביש לאחר התנגשות עוצמתית.

המירוץ נגד הזמן בסורוקה בין הפצועים שפונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, בולטת אישה בת 29 שמצבה מוגדר בינוני, כשהיא סובלת מחבלות קשות בגב ובגפיים. עשרה פצועים נוספים, במצב קל, פונו להמשך טיפול. רגעי החרדה נרשמו כאשר כוחות הכיבוי וההצלה החלו לחלץ מהאוטובוס את 22 הצעירים שהיו בתוכו. "זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי", סיפרו עדי ראייה שראו את רגעי החילוץ הדרמטיים כשהצעירים יוצאים מהכלי המעוך כשהם בהכרה מלאה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה המזעזעת.

זירת התאונה הקשה ( צילום: דוברות און ליין איחוד הצלה )

מדוברות איחוד הצלה - מחוז דרום נמסר: צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי לאישה (כבת 40) בזירת תאונה קשה שאירעה בכביש 25 סמוך לצומת נבטים.

יוספי עשור חובש בכיר וראש סניף יואל דימונה באיחוד הצלה והחובש חגי אבוטבול מסרו:

"מדובר בתאונה עם מעורבות אוטובוס ורכב פרטי. הענקנו לנהגת הרכב סיוע רפואי ראשוני. לאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים סורוקה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית ובשלב זה מצבה מוגדר בינוני עד קשה. כוחות הכיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה ".

בתוך כך: אוטובוס עמוס בכ-50 נוסעים איבד שליטה והתהפך על צידו בשולי כביש 40, במקטע שבין מצפה רמון לשדמה. כפי שדווח לראשונה על ידי דוברות מד"א, המוקד המבצעי הוצף בקריאות לעזרה, וצוותים גדולים הוזנקו לזירת האירוע הממוקמת ליד אנדרטת רמת אליעזר.

חילוץ בין השברים

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נתקלו בזירה מורכבת: עשרות נוסעים המומים ניסו להיחלץ מהכלי המעוך. נכון לרגע זה, הצוותים העניקו טיפול רפואי ל-17 פצועים, כולם בהכרה מלאה. בין הנפגעים נמצאים נהג האוטובוס ונוסע נוסף שמצבם מוגדר בינוני, בעוד 15 נוסעים נוספים נפצעו באורח קל. יתר 33 הנוסעים נבדקו בשטח על ידי כוחות הרפואה כדי לשלול פגיעות פנימיות.

המשטרה חסמה את התנועה בשני הכיוונים ובוחני תנועה עושים את דרכם למקום כדי לחקור מה גרם לאוטובוס הענק לסטות מהמסלול ולהתהפך בלב המדבר. הנהגים מתבקשים לגלות סבלנות ולהימנע מהגעה לאזור המכתש בשעות הקרובות.