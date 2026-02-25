כיכר השבת
סעו בזהירות!

שני רוכבי אופניים נפצעו קשה בשתי הערים החרדיות - ביתר ובבני ברק

בשתי הערים החרדיות קרו בשעה האחרונה שתי תאונות קשות עם אופניים, בביתר עילית נפצע קשה ברחוב, בבני ברק נפצע קשה רוכב אופניים | הפרטים של התאונות (חדשות בארץ)

התאונה בביתר (צילום: איחוד הצלה)

שתי תאונות התרחשו לפני שעה קלה (רביעי) ב ובביתר עילית, שניים נפצעו קשה בשתי ערים.

כונני החירום העניקו סיוע רפואי לרוכב אופניים חשמליים (צעיר כבן 18) שנפצע קשה בתאונה ברוב דרך הרמ"ז בביתר עילית.

משה פורדשם, שאול נחמיאס ולייבי קליין חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא החליק במהלך הרכיבה ונחבל קשות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. בשלב זה מצבו מוגדר קשה".

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי בזירת תאונה של אופניים ברחוב הרב כהנמן בבני ברק.

התאונה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

חיים מאיר לוי ואלי קרויזר חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בנערה הולכת רגל שנפגעה מאופנוע. הענקנו טיפול רפואי בזירה לרוכב האופנוע כבן 20 שנפצע באורח קשה ולהולכת הרגל כבת 15 שנפצעה קל. לאחר הטיפול הראשוני שהענקנו להם בזירה הצעיר והצעירה פונו לבית חולים".

