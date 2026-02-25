שתי תאונות התרחשו לפני שעה קלה (רביעי) בבני ברק ובביתר עילית, שניים נפצעו קשה בשתי ערים.

כונני החירום העניקו סיוע רפואי לרוכב אופניים חשמליים (צעיר כבן 18) שנפצע קשה בתאונה ברוב דרך הרמ"ז בביתר עילית.

משה פורדשם, שאול נחמיאס ולייבי קליין חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא החליק במהלך הרכיבה ונחבל קשות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. בשלב זה מצבו מוגדר קשה".

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי בזירת תאונה של אופניים ברחוב הרב כהנמן בבני ברק.