סבב השיחות השלישי במו"מ עם איראן, החל היום (חמישי) בעיר ז'נבה שבשוויץ, כאשר השאלה הנשאלאת, האם איראן ייקחו את חבל ההצלה האחרון שלהם, לפני המתקפה הצפויה מארצות הברית.

בעולם רואים בשיחות בז'נבה הזדמנות אחרונה להגיע לפתרון מול איראן בצורה דיפלומטית, רגע לפני המתקפה של ארה"ב שעלולה להצית מלחמה אזורית.

השיחות כאמור נערכות באופן לא ישיר, כאשר מי שמנצח על המקהלה הזו הוא שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי.

אמש נערך מפגש בין שר החוץ של עומאן לשר החוץ האיראני ערקאצ'י, והבוקר העומאני נועד עם שליחיו של טראמפ בנושא - וויטקוף וקושנר וכן עם ראש סבא"א, בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית.

האיראנים מצידם מדווחים כי העבירו לשר העומאני את ההצעה של איראן בנוגע לתוכנית הגרעין ובהצעה הם הפריכו את הטענות של ארה"ב, שבמידה, כך לטענתם ארה"ב לא קבל את ההצעה יוכח כי היא לא באמת רצינית בשיחות.

כמו כן, לפני שעה קלה דווח כי נושאת המטוסים פורד עזבה את הנמל בכרתים והיא עושה את דרכה למזרח הים התיכון.

בכאן חדשות דווח לפי שירות חברת לווינים סינית, כי בבסיס חיל האוויר בעובדה, הגיעו בימים האחרונים מטוסי חמקן של ארצות הברית.

על פי הדיווח, בצילומי הלווין נראים 11 מטוסי חמקן מסוג F-22 "ראפטור", שכולם פרוסים בתוך הבסיס של צה"ל בעובדה, זאת כחלק מההיערכות האזורית של ארצות הברית במזרח התיכון.

עוד דווח, כי ביממה האחרונה הגיעו לבסיס בדרום גם מטוסי תובלה, מטוסי תדלוק, ומטוס נוסעים שבאמצעותו הצבא האמריקני מעביר חיילים לרחבי העולם.

בישראל סירבו להתייחס להגעת טייסת ה F22, אולם כפי שפורסם אתמול - גורם בפיקוד מרכז האמריקני אישר לכאן חדשות את הפרטים.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', אתר החדשות "פוליטיקו" דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי יועציו הבכירים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, סבורים כי עדיף שישראל תתקוף ראשונה ותוביל במתקפה על איראן.גורם המעורה בשיחות בבית הלבן התבטא: "יש מחשבה, גם בתוך הממשל, שמבחינה פוליטית עדיף שהישראלים יתחילו לבד, האיראנים יחזירו לנו - דבר שיספק סיבה טובה מספיק לנקוט בפעולה".

עוד דווח כי ההערכה בסביבה הקרובה של הנשיא טראמפ היא ש"אנחנו הולכים להפציץ אותם", אך טרם ברור מה יהיה היקף התקיפה.

אנה קלי, דוברת הבית הלבן, אמרה בתגובה לדיווח כי "התקשורת תמשיך להעלות השערות על מה הנשיא חושב, אבל טראמפ הוא היחיד שיודע מה הוא יעשה".

בתוך כך, לקראת סבב השיחות היום בז'נבה, התבטא מזכיר המדינה מארק רוביו כי: "הנשיא רוצה פתרונות דיפלומטיים ומעדיף אותם. אז אני אתאר את הפגישות כסבב נוסף של שיחות, שאני מקווה שיהיו יעילות - אבל בסוף אנחנו נרצה לדון בנושאים אחרים חוץ מתוכנית הגרעין".

עם זאת, מזכיר המדינה הוסיף והדגיש: "ההתעקשות של איראן לא לדון בטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה מאוד", לדבריו: "איראן מהווה איום רציני על ארצות הברית, וכך היה כבר תקופה ארוכה".

אמש דווח כי ברקע ההכנות לסבב השיחות בז'נבה מחר, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף אמר במפגש עם תורמי איפא"ק בוושינגטון אתמול כי ממשל טראמפ דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף ללא הגבלת זמן, כך לפי בכיר בארה"ב ושני מקורות נוספים המעורים בנושא.

וויטקוף אמר, כך על פי הדיווח בחדשות 12, כי "הנחת היסוד שאיתה אנחנו מתחילים את המו"מ עם האיראנים היא שאין סעיפי דמדומים. בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם".

הוא הדגיש כי שני נושאים קריטיים נוספים במשא ומתן הם העשרת האורניום של איראן והמאגר של 10,000 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה נמוכה וברמה גבוהה שבידי איראן.