איפור פורים ב-5 דקות: הטריקים שכל אמא חייבת להכיר

בואו נניח את הקלפים על השולחן: כולנו מתחילים את הבוקר של פורים עם חזון של מאפרים מקצועיים, וגומרים עם ילד שנראה כאילו הוא נרדם בתוך צלחת של גואש. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לתקתק איפור של "מיליון דולר" בחמש דקות עבודה, בלי שהסלון יהפוך לזירת פשע ובלי שהילד יגרד את עצמו לדעת עוד לפני הסעודה? (מאמע, יופי)

לוק פרפר עדין (צילום: באדיבות המצלם)

בואו נודה על האמת: בערך בשעה שבע בבוקר ביום פורים, כשחצי מהתחפושת של מוישי עוד לא נמצאה והתינוקת בדיוק החליטה שמרדכי היהודי זה מפחיד, הרעיון לצייר להם אריה על הפנים נראה כמו החלטה ניהולית גרועה מאוד. כולנו היינו שם - התחלנו עם חזון של "איפור מקצועי מהקטלוג" וגמרנו עם ילד שנראה כאילו הוא נפל לתוך דלי של צבע גואש.

אבל אל ייאוש. איפור פורים לא חייב להיות פרויקט של שלוש שעות, והוא בהחלט לא חייב להיגמר בבכי (שלכם או של הילד). עם כמה טריקים פשוטים, אפשר לסגור פינה בצורה מכובדת, כזאת שתחזיק מעמד גם אחרי המשלוח מנות השלישי.

הכלל הראשון: בטיחות זה לא משחק

לפני שנכנסים לאמנות, בואו נדבר רגע על הבריאות. העור של הילדים שלנו עדין, ואנחנו לא רוצים שהם יבלו את שושן פורים אצל רופא עור.

תו תקן: אל תקנו ערכות איפור ב'הכל בשקל' חפשו אישור של משרד הבריאות.

מבחן הרגישות: קחו עצה של אמא מנוסה - תעשו ניסוי קטן על גב היד כבר היום. אם זה מאדים, עדיף לדעת עכשיו ולא כשהילד כבר לבוש ככהן גדול.

הפרדה: אם יש ילד עם עיניים רגישות או דלקת, אל תשתמשו באותו מכחול לכולם.

צבעי מים או שמן? הקרב הגדול

בחנויות תמצאו שני סוגים עיקריים. צבעי שמן הם זולים ועמידים, אבל הם לא מתייבשים לעולם. מה זה אומר? שכל נגיעה של הילד בחולצה הלבנה שלכם תשאיר מזכרת לנצח.

ההמלצה שלי: לכו על צבעי מים. הם מתייבשים מהר, הילד לא מרגיש "מסכה" דביקה על הפנים, והכי חשוב - הם יורדים בקלות עם מגבון או מים וסבון.

המדריך המהיר: 3 סגנונות קלאסיים (בלי להסתבך)

1. הכהן הגדול / מלך:

לא צריך לצייר את כל בית המקדש. מספיק פס זהב עדין מעל הגבות ונגיעה של "אבני חושן" צבעוניות על הלחיים. זה נותן את האפקט בלי להציק בעיניים.

לוק של כהן גדול (צילום: באדיבות המצלם)

2. הפרפר או החיפושית

במקום לצייר את כל הכנפיים, תתמקדו בזוויות העיניים. כמה קווים דקים שיוצאים החוצה בלבן ורוד, וקצת נצנצים (ג'ל נצנצים הוא המצאת המאה - הוא לא מתפזר בכל הבית).

לוק עדין של פרפר (צילום: באדיבות המצלם)

3. החיות הקלאסיות (אריה, חתול, נמר, כבשה):

הסוד הוא ב"משולש האף". צובעים את קצה האף בשחור, מושכים קו דק לכיוון השפה העליונה, ומוסיפים כמה נקודות ושפם. אל תנסו לצבוע את כל הפנים בכתום - זה רק מגרד להם ובסוף הכל נמרח על הכרית בצהריים.

לוק עדין של כבשה (צילום: באדיבות המצלם)
לוק עדין של נמר (צילום: באדיבות המצלם)

טיפ של אלופים: איך זה לא יימרח?

הילד מתרוצץ, מזיע, אוכל אוזן המן, והאיפור מתחיל לנדוד לכיוון הסנטר. מה עושים?

פודרה: אם השתמשתם בצבעי שמן, טפחו עליהם מעט פודרה שקופה (או אפילו טיפה קורנפלור אם נתקעתם). זה מקבע הכל.

המנעו מהשפתיים: ילדים אוכלים את האיפור שלהם. פשוט אל תאפרו באזור הפה. זה גם בריא יותר וגם שומר על הציור שלם.

והעיקר - איך מורידים את זה?

אל תחכו לערב כשהם עייפים ועצבניים. ברגע שהחגיגות נגמרו, שמן תינוקות הוא החבר הכי טוב שלכם. הוא ממיס הכל בלי לשפשף את העור. רק אחר כך שוטפים עם סבון פנים עדין.

שיהיה פורים שמח, צבעוני (במידה) ובעיקר - עם המון חיוכים שרואים מתחת לאיפור!

תודה על הטיפים המתוקים כבשה כך כותבים לא בס' תקנו את השגיאה זה בסיסי פורים שמח🥳
אא
כתבה לעניין ממש וכתובה בחמידות מושלמת! (:
תודה!

