איפור פורים ב-5 דקות: הטריקים שכל אמא חייבת להכיר

בואו נודה על האמת: בערך בשעה שבע בבוקר ביום פורים, כשחצי מהתחפושת של מוישי עוד לא נמצאה והתינוקת בדיוק החליטה שמרדכי היהודי זה מפחיד, הרעיון לצייר להם אריה על הפנים נראה כמו החלטה ניהולית גרועה מאוד. כולנו היינו שם - התחלנו עם חזון של "איפור מקצועי מהקטלוג" וגמרנו עם ילד שנראה כאילו הוא נפל לתוך דלי של צבע גואש.

אבל אל ייאוש. איפור פורים לא חייב להיות פרויקט של שלוש שעות, והוא בהחלט לא חייב להיגמר בבכי (שלכם או של הילד). עם כמה טריקים פשוטים, אפשר לסגור פינה בצורה מכובדת, כזאת שתחזיק מעמד גם אחרי המשלוח מנות השלישי.

הכלל הראשון: בטיחות זה לא משחק

לפני שנכנסים לאמנות, בואו נדבר רגע על הבריאות. העור של הילדים שלנו עדין, ואנחנו לא רוצים שהם יבלו את שושן פורים אצל רופא עור.

תו תקן: אל תקנו ערכות איפור ב'הכל בשקל' חפשו אישור של משרד הבריאות.

מבחן הרגישות: קחו עצה של אמא מנוסה - תעשו ניסוי קטן על גב היד כבר היום. אם זה מאדים, עדיף לדעת עכשיו ולא כשהילד כבר לבוש ככהן גדול.

הפרדה: אם יש ילד עם עיניים רגישות או דלקת, אל תשתמשו באותו מכחול לכולם.

צבעי מים או שמן? הקרב הגדול

בחנויות תמצאו שני סוגים עיקריים. צבעי שמן הם זולים ועמידים, אבל הם לא מתייבשים לעולם. מה זה אומר? שכל נגיעה של הילד בחולצה הלבנה שלכם תשאיר מזכרת לנצח.

ההמלצה שלי: לכו על צבעי מים. הם מתייבשים מהר, הילד לא מרגיש "מסכה" דביקה על הפנים, והכי חשוב - הם יורדים בקלות עם מגבון או מים וסבון.

המדריך המהיר: 3 סגנונות קלאסיים (בלי להסתבך)

1. הכהן הגדול / מלך:

לא צריך לצייר את כל בית המקדש. מספיק פס זהב עדין מעל הגבות ונגיעה של "אבני חושן" צבעוניות על הלחיים. זה נותן את האפקט בלי להציק בעיניים.