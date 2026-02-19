כיכר השבת
לוק פורימי מושלם

השנה לא מתחפשים, מתאפרים

פורים עם SACARA כבר מזמן אינו חג של בד סאטן מנצנץ ותחפושות בעבודת יד. פורים עם SACARA הוא מרחב של יצירה, צבע וגלאם - איפור מקצועי שהופך רעיון ללוק שלם, מלא עומק והשראה (יופי, מאמע)

פורים עם SACARA הוא מרחב של יצירה, צבע וגלאם (צילום: יח"צ)

פעם פורים התחיל בגלילי בד, מדידות וגזירות על שולחן המטבח.

היום הוא מתחיל מול המראה. בבחירת פלטת הצבעים. בהחלטה על הטוויסט. ביצירת לוק שיש בו אמירה.

פורים כבר אינו רק תחפושת — הוא חוויה יצירתית. הזדמנות לקחת דמות מוכרת, השראה קלאסית או חלום ישן — ולתת להם פרשנות חדשה, אישית ומדויקת. לא לשחזר — אלא ליצור.

לקראת פורים משיקה SACARA את הקונספט ICONIC PURIM — לא מתחפשים, מתאפרים.

מה זה אומר? חוזרים לדמויות האייקוניות שכולנו מכירים — ונותנים להן טוויסט מקצועי של צבע, טקסטורה וגימור מדויק.

הקסם האמיתי נמצא בפרטים.

איך יוצרים לוק נסיכי עם עומק וברק מעודן?

איך הופכים השראה פנטסטית למראה מלוטש ומוקפד?

איך מעניקים לדמות מוכרת פרשנות חדשה ועדכנית?

כאן נכנסת SACARA — כרשת מובילה בתחום האיפור היצירתי והמקצועי לפורים.

שפע הצבעים, המרקמים והאביזרים מאפשר לקחת כל רעיון ולהפוך אותו ללוק בלתי נשכח: צלליות בפיגמנטים עשירים, אייליינר שמדייק את הקו, אודם שמשלים את הסיפור ונגיעת נצנוץ שיוצרת גימור מושלם.

מעבר למבחר הענק של המוצרים, SACARA מלווה את החג עם השראות, מדריכי איפור וקולקציית פורים מקצועית חדשה ומרגשת — שנבנית במיוחד כדי לאפשר יצירה ברמה אחרת, גם בבית, ללא ידע מקצועי באיפור.

והאפשרויות אינן נגמרות בדמות אחת או השראה אחת. פורים הוא מרחב פתוח של יצירתיות — נסיכות, פנטזיה, לוקים דרמטיים או עדינים, אמירה בולטת או אלגנטיות נקייה. לפעמים מוצר אחד מדויק הוא כל מה שצריך כדי להצית רעיון שלם.

השנה, במקום לשאול איזו תחפושת נקנה — שואלים איזה לוק ניצור.

פשוט נכנסים לאחד מסניפי SACARA, נותנים לצבעים לעורר השראה, מדמיינים את המראה המושלם — ובונים אותו.

פורים תשפ"ו כבר כאן.

והשנה? לא מתחפשים. מתאפרים.

לוק פורימי מושלם

