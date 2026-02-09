כיכר השבת
הכי זול - הכי טוב

האם קרם היוקרה שלכן מסתיר מרכיבים מהמטבח? בדקנו מה באמת עובד

במשך שנים שכנעו אותנו שרק מעבדות בשוויץ יכולות לרקוח את סרום הפלא הבא. אבל אז הגיע המדע, הציץ ברשימת המרכיבים של קרמי היוקרה וגילה את האמת: חלק מהחומרים הפעילים הכי חזקים בעולם נמצאים אצלכן בארון, בגרסה הכי טהורה שלהם. כך תהפכו את המטבח למעבדת ביוטי (מאמע, יופי)

חלק מהחומרים הפעילים הכי חזקים בעולם נמצאים אצלכן בארון (צילום: AI)

1. הבוטוקס הויראלי: ג'ל זרעי פשתן

זהו טרנד מוכר. בניגוד לטרנדים הזויים אחרים, כאן יש היגיון פיזיקלי פשוט.

הסוד המדעי: זרעי הפשתן עשירים ב"מוצילאגים" - סיבים צמיגיים שיוצרים שכבה אחידה על העור. כשהמים מתאדים, השכבה הזו מתכווצת ומותחת את העור בצורה זמנית ומיידית, תוך שהיא מחדירה אומגה 3.

איך עושים את זה נכון? מרתיחים רבע כוס זרעי פשתן עם שתי כוסות מים עד שנוצר מרקם של ג'ל (כמו חלבון ביצה). מסננים מיד דרך גרב ניילון או בד דק.

התוצאה: מורחים את הג'ל הקריר על הפנים, מחכים 15 דקות לשטיפה, ומקבלים מתיחה זמנית למראה זוהר וקריספי.

2. הפילינג הכימי שמרגיע את העור: יוגורט ודבש

הכירו את ה-Lactic Acid (חומצה לקטית). היא הכוכבת של פילינגים יקרים כי היא עדינה יותר מחומצות אחרות.

הסוד המדעי: ביוגורט (במיוחד ביוגורט עיזים או יווני) יש ריכוז טבעי של חומצה לקטית שממיסה את הקשרים בין תאי העור המלוכלכים, מבלי לשרוף או לפצוע.

איך עושים את זה נכון? שתי כפות יוגורט קר עם כפית דבש (אנטיספטי טבעי). מורחים ל-10 דקות ושוטפים במים פושרים.

למה זה עדיף? כי בניגוד לפילינג גרגרים ששורט את העור, כאן מדובר בפעולה כימית עדינה שמשאירה את העור רך כמו של תינוק.

3. הקפה שלא שותים: "מגהץ" לעיניים נפוחות

שילמתן 300 ש"ח על קרם עיניים עם קפאין? אפשר להשיג את אותו אפקט של כיווץ כלי דם בדרכים פשוטות יותר.

הסוד המדעי: קפאין הוא וזוקונסטריקטור - הוא מצר כלי דם ומסייע בניקוז נוזלים שהצטברו מתחת לעיניים (ה"שקיות" הידועות).

איך עושים את זה נכון? לא שמים בוץ של קפה על הפנים (זה מלכלך ועלול לשרוט!). השיטה הטובה ביותר היא להשתמש בשקיות תה ירוק משומשות ששהו במקרר. התה הירוק מכיל גם קפאין וגם נוגדי חמצון (EGCG) שמרגיעים דלקתיות.

טיפ של מקצוענים: הניחו את השקיות הקרות על העיניים למשך 5 דקות בבוקר. זה הטיפול הכי אמין בעולם נגד נפיחות.

4. שמן ורד הבר: הרטינול של הטבע

רטינול (ויטמין A) הוא מלך האנטי-אייג'ינג, אבל הוא גם יכול להיות תוקפני ולגרום לקילופים.

הסוד המדעי: שמן ורד הבר (Rosehip Oil) מכיל נגזרת טבעית של חומצה רטינואית בריכוז נמוך ובטוח. הוא נספג במהירות ולא משאיר תחושה שמנונית.

איך משתמשים? לא צריך לרקוח כלום - פשוט קונים שמן ורד הבר 100% טהור בכבישה קרה (עולה כמה עשרות שקלים).

התוצאה: מורחים 2-3 טיפות לפני השינה. זה "מזון על" לעור שעוזר לטשטש צלקות פוסט-אקנה ומחליק טקסטורה לא אחידה.

חשוב לזכור: גם חומרים טבעיים הם חומרים פעילים. תמיד כדאי לעשות "טסט" על אזור קטן בצוואר לפני שמורחים על כל הפנים. המטבח שלנו הוא אוצר, אבל המפתח הוא עקביות ודיוק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד ביופי:

הכי זול - הכי טוב

|

סודות המקצוע

|

ללא התאמה

||
1

ללא מריחות

|
ש

מרשים ובזול

ציקי גל|מקודם

מוסיפים שנים מיותרות

|

קבלו השראה

||
7
ש

מחלקה נפרדת לגברים

ציקי גל|מקודם
ש

בשורה טובה

ציקי גל|מקודם

צעירה מתמיד

|

חד וחלק

||
4

מפחית אדמומיות

|

ללא חומר מיוחד

||
11

ש

עושים סדר

ציקי גל|מקודם

צעדים קטנים

||
5
ש

ללא כאבים

ציקי גל|מקודם
ש

המכשיר המנצח

ציקי גל|מקודם

אחרי לילה לבן

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר