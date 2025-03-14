כל מה שלא ידעתם על משלוחי מנות: האם צריך להפריש חלה? האם יוצא ידי חובתו בנתינת מאכל אסור לחולה שיש בו סכנה? בשר וחלב יחדיו מותרים במשלוח מנות? ומה הדין בפירות ערלה ויין מאוצר בית דין? ולסיום, האם יוצאים ידי חובת המצווה על ידי רחפן או מעלית? | מדריך מקיף להלכות כשרות בפורים מאת משגיח הכשרות הרב יוחנן רייכמן, כולל הנחיות לכל הלכות פורים, וכמובן, מידע חיוני לשמירה על כשרות בחג (מגזין כיכר)
השנה
פורים דמוקפין חל בשבת ("פורים המשולש"), ולכן חלוקת מצוות הפורים נפרסת
על פני שלושה ימים. בעקבות זאת, ישנם דינים מיוחדים ופרטים רבים השונים משאר השנים
| מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג עמרם פריד שליט"א (יהדות
ואקטואליה)
יום
תענית אסתר ומצוות זכר למחצית השקל מלווים
את עם ישראל מדורי דורות |
ביום
זה נוהגים דיני צום מיוחדים לצד מנהגי
נתינה לזכר מחצית השקל.
לפניכם מקבץ הלכות
מעשי המסכם את הדינים הנהוגים ביום זה | מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג
עמרם פריד שליט"א
(יהדות
ואקטואליה)
חג הפורים מביא עמו אווירה
של שמחה,
אך גם עושר של הלכות
ומנהגים מיוחדים |
בין מצוות היום
הבולטות:
משלוח מנות,
מתנות לאביונים,
וסעודת פורים.
אך כמה בדיוק צריך
לתת כדי לצאת ידי חובה?
מה חייבים לכלול
במשלוח מנות?
והאם ניתן לתת
מתנות לאביונים בצ'ק?
ומה לגבי בני
הישיבות – האם הם יכולים לצאת ידי חובת
משלוח מנות באוכל שהם מקבלים מהישיבה?
| ”בו ביום"
יהדות ואקטואליה)