האם יכול לצאת יד חובת מתנות לאביונים לאיש ואשתו עניים? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני מתנות לאביונים. כידוע, כל אחד ואחת, חייבים לתת בפורים, ביום, שתי מתנות לשני עניים, כל עני מתנה אחת. בשונה ממשלוח מנות שזה שני מיני מאכלים לאדם אחד. מה קורה אדם מצא זוג עניים בשכונה, בעל ואשתו - האם זה נחשב כשני עניים או שאשתו כגופו וזה נחשב אחד ולא שניים?

