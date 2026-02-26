כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם יכול לצאת יד חובת מתנות לאביונים לאיש ואשתו עניים? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם יכול לצאת יד חובת מתנות לאביונים לאיש ואשתו עניים? • צפו (יהדות)

צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90
(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני מתנות לאביונים. כידוע, כל אחד ואחת, חייבים לתת בפורים, ביום, שתי מתנות לשני עניים, כל עני מתנה אחת. בשונה ממשלוח מנות שזה שני מיני מאכלים לאדם אחד. מה קורה אדם מצא זוג עניים בשכונה, בעל ואשתו - האם זה נחשב כשני עניים או שאשתו כגופו וזה נחשב אחד ולא שניים?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

