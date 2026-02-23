קוקה-קולה X גולדיס בפעילות משלוחי מנות לפורים שמח במיוחד

חיבור מסקרן בין מותגי המשקאות האהובים של קוקה-קולה ישראל לבין רשת המעדניות הקולינריות 'גולדיס', ליצירת קונספט המבקש לכבד את מסורת החג אך להעניק לה מימד חדש של חוויית פורים מכובדת ומשמחת במיוחד.

שיתוף הפעולה יוצר שילוב בין מותגי קוקה-קולה האייקונים: קוקה-קולה, קוקה-קולה זירו, ספרייט, פאנטה ונורדיק מיסט לבין המטעמים של גולדיס, מתוך מטרה לאפשר להעניק לקרובים ולמכרים משלוח מנות שהוא גם מרשים, גם טעים וגם מעוצב בקפידה.

במסגרת שיתוף הפעולה, תתקיים פעילות חווייתית בסניפי הרשת, בה הצרכנים יוזמנו ליצור את המארז המושלם. בתאריכים ח'–י"ב באדר (25.2-1.3), יוקמו בסניפי רשת 'גולדיס' עמדות עיצוב מיוחדות מבית קוקה-קולה. בעמדות אלו ימתינו דיילים שיסייעו להרכיב ולעצב את משלוח המנות האישי שלכם בשילוב מגוון אלמנטים עיצוביים, קופסאות, מארזים, מיתוגים, יחד עם מוצרי המעדניה ומוצרי מותגי המשקאות שנבחרו, ליצירת חוויית נתינה מושלמת.

לצד הפעילות בסניפים, ניתן לרכוש את משלוחי המנות המוכנים מהקולקציה גם באמצעות אתר האונליין של מעדניית גולדיס ולקבל אותם עד פתח הבית.

חג פורים שמח!

את קולקציית המארזים ניתן להשיג: בימים ד׳–א׳ (ח׳–י״ב אדר) בסניפי 'גולדיס' בירושלים, רחוב עזרת תורה 18, ובבני ברק, רחוב מצדה 9 (אזור ב.ס.ר.).

לפרטים והזמנת משלוחי מנות מקולקצית המשלוחים מאתר גולדיס

כחלק מהרצון להעניק חוויית חג מושלמת, בקוקה-קולה הפיקו מגזין תוכן ייעודי למשלוחי מנות. במגזין ניתן למצוא מגוון רעיונות יצירתיים, טיפים לשילובים נכונים והשראות עיצוביות, כדי שלכל אחד תהיה את ההשראה ליצירת משלוח מנות מושקע, יפה ומשמח.

