ניצחון ליהודי קנדה

לאחר שנים של דוחות: הושעו חוקי החניה הנוקשים לחג הפסח

סוף לסיוט הדו"חות והגרירות: לאחר מאמצי שתדלנות נמרצים, עיריית מונטריאול והמועצות המקומיות הכריזו על הקלה היסטורית עבור הקהילה היהודית • החוקים המחייבים פינוי רכבים לצורך ניקוי רחובות לא יאכפו במהלך החג – גם באזורים בהם לא ניתנה הקלה דומה מזה 23 שנים | כל הפרטים (חרדים)

תמרור חניה במונטריאול

יהודי מונטריאול שבקנדה יכולים לנשום לרווחה לקראת חג הפסח הבעל"ט: לאחר שנים של קשיים לוגיסטיים וקנסות כבדים, הודיעו הרשויות המקומיות על השעיית תקנות החניה ברובעי המגורים היהודיים לאורך כל ימי החג.

הבעיה המרכזית איתה התמודדו התושבים היא חוקי עזר עירוניים המחייבים להזיז את הרכבים מדי יום בשעות קבועות לצורך ניקוי הרחובות. כאשר ימי החג חלים ברצף (כמו השנה, בחיבור לשבת לתושבי חו"ל), נוצר מצב בו ליהודים שומרי מצוות אין אפשרות הלכתית להזיז את רכבם במשך שלושה ימים, מה שהוביל באופן עקבי לדו"חות עתק ואף לגרירת רכבים.

בעקבות פעילות נמרצת של עסקנים מקומיים מול מועצות הרובעים המאוכלסים בצפיפות בתושבים חסידיים, אישרו המועצות ביום שני האחרון פה אחד את השעיית האכיפה. ההקלה תתמקד ברובעים בהם מתגוררים ריכוזים יהודיים גדולים – מדובר בצעד היסטורי שלא נעשה זה למעלה משני עשורים.

הודעת העירייה על ביטול הקנסות

ראשי הקהילות בירכו על המוגמר וציינו כי ההחלטה תאפשר למשפחות רבות לחגוג את חג החירות מתוך הרחבת הדעת, ללא החשש המנקר מדו"חות חניה כבדים הממתינים בצאת החג.

