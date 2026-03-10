מחסור חמור במוצרי מזון בסיסיים: חשש כבד בצל "שאגת הארי"

פחות מחודש לפני חג הפסח, גורמים בכירים בענף המזון בישראל מזהירים מפני מחסור משמעותי הצפוי בשוק הבשר, העופות והדגים על רקע המלחמה המתנהלת מול איראן.
על פי אותם גורמים, שיבושים בשרשראות האספקה, עיכובים ביבוא חומרי גלם והאטה בפעילות המשחטות והמפעלים, עלולים להוביל לפערים בין הביקוש הגובר של הצרכנים לבין היכולת לספק את המוצרים בשוק.
הביקוש לקראת החג כבר החל לעלות באופן משמעותי בקצביות וברשתות השיווק, אך ההיצע אינו מדביק את הקצב. אחד הגורמים בתחום הקמעונאות אמר כי כבר כעת ניכרים פערים בין היקף ההזמנות של הרשתות לבין הכמויות שניתן לספק בפועל. הוא העריך כי חלק מהצרכנים עלולים להתקשות למצוא בשר ועופות לקראת החג, אם הביקוש ימשיך לעלות בקצב הנוכחי.
קשיים לוגיסטיים בצל המלחמה
חג הפסח נחשב באופן מסורתי לאחת התקופות העמוסות ביותר בענף הבשר והדגים, כאשר משפחות רבות מצטיידות מראש במוצרים בכמויות גדולות. השנה, לצד העלייה הרגילה בביקוש, מתמודדים בענף עם שורה של קשיים ובהם צמצום זמינות עובדים בענפי החקלאות והמשחטות, עיכובים בנמלים ובשרשראות הלוגיסטיות, קשיים ביבוא דגים ובשר קפוא ממדינות באירופה ובדרום אמריקה וכן עלייה בעלויות ההובלה והביטוח הימי.
בענף מזהירים כי אם הציבור יזהה מחסור וימהר להצטייד בכמויות גדולות, הדבר עלול להוביל לעליות מחירים חדות נוספות. ההערכות בשוק מדברות על אפשרות לעלייה של עשרות אחוזים במחירי מוצרי פרימיום, בהם נתחי בקר מובחרים, דגי סלמון ופילה ועופות איכותיים.
גורמים בענף מעריכים כי צרכנים שימתינו לשבוע שלפני חג הפסח עלולים להיתקל במדפים ריקים או במחירים גבוהים משמעותית מהמחירים הנוכחיים. יחד עם זאת, חלק מהיבואנים והספקים הגדולים נערכו מבעוד מועד והגדילו את המלאים כבר בחודשים האחרונים במטרה לצמצם את הפגיעה בצרכנים.
