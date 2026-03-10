מחסור חמור במוצרי מזון בסיסיים: חשש כבד בצל "שאגת הארי"

פחות מחודש לפני חג הפסח, גורמים בכירים בענף המזון בישראל מזהירים מפני מחסור משמעותי הצפוי בשוק הבשר, העופות והדגים על רקע המלחמה המתנהלת מול איראן.

על פי אותם גורמים, שיבושים בשרשראות האספקה, עיכובים ביבוא חומרי גלם והאטה בפעילות המשחטות והמפעלים, עלולים להוביל לפערים בין הביקוש הגובר של הצרכנים לבין היכולת לספק את המוצרים בשוק.

הביקוש לקראת החג כבר החל לעלות באופן משמעותי בקצביות וברשתות השיווק, אך ההיצע אינו מדביק את הקצב. אחד הגורמים בתחום הקמעונאות אמר כי כבר כעת ניכרים פערים בין היקף ההזמנות של הרשתות לבין הכמויות שניתן לספק בפועל. הוא העריך כי חלק מהצרכנים עלולים להתקשות למצוא בשר ועופות לקראת החג, אם הביקוש ימשיך לעלות בקצב הנוכחי.