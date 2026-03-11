את התוכנית 'יומן מלחמה' של 'כיכר השבת' פתחנו היום עם איתן דוידי, יו"ר מושב מרגליות, שרק ימים קודם לכן ראה את המוות בעיניים. דוידי שרד פגיעה ישירה של רקטה בלב המושב, אירוע שהסתיים בנס גלוי ללא נפגעים בנפש, אך עם זעם רב שהתפרץ באולפן.

"אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות על הניסים", אמר דוידי בקול חנוק אך נחוש. "הגיע הזמן שהדרג המדיני יפסיק 'לנהל את האירוע' ויתחיל להכריע אותו. הדרישה שלי ושל תושבי הצפון היא אחת: לשטח את דרום לבנון. אי אפשר לבקש מאיתנו לחזור הביתה כשמעבר לגדר מחכה לנו מפלצת. אם לבנון לא תרגיש את נחת זרועו של צה"ל בצורה טוטאלית, המושב הבא שייפגע יהיה רק שאלה של זמן".

בהמשך המשדר, נחשפו נתונים רשמיים ומדהימים על ידי בכיר במשרד לביטחון לאומי. לפי הנתונים, המהפכה בחלוקת הרישיונות לנשיאת נשק הגיעה לשיאה, ודווקא בבירה ירושלים - המספרים שוברים שיאים.

"אנחנו מדברים על שינוי דרמטי בביטחון האישי", הסביר הבכיר באולפן. "אלפי ירושלמים, ביניהם בני תורה רבים ואזרחים מן השורה, נושאים כעת נשק ברישיון. זו לא רק הרתעה - זו היכולת לקצר את זמן התגובה ולמנוע טבח בתוך שניות".

המגישים תהו לגבי ההשלכות החברתיות, אך הנתונים מראים כי במבחן התוצאה, הנוכחות האזרחית החמושה הפכה למרכיב קריטי בסיכול פיגועים בחודשים האחרונים.

הניתוח של אדי כהן: "במזרח התיכון, חולשה היא סכנה"

חלקו האחרון של המשדר הוקדש לזירה הבינלאומית והאזורית, עם המזרחן הידוע ד"ר אדי כהן. בדרכו הייחודית והחריפה, ניתח כהן את מצב המשטר בטהרן והתייחס למגעים המדיניים מול סעודיה.

"האייתוללות בלחץ היסטרי", טען כהן. "הם רואים את היכולות של ישראל, והם מבינים שהטבעת סביבם מתהדקת. אבל כאן בדיוק הטעות של ישראל: אנחנו רצים לסעודים ומתחננים לנורמליזציה".

לדבריו, הגישה הישראלית הנוכחית משדרת נואשות: "במזרח התיכון לא מתחננים לשלום. שלום קונים בכוח ובהרתעה. כשאנחנו מחזרים אחרי ריאד בצורה כזו, אנחנו רק מעלים את המחיר שהם ידרשו מאיתנו ומשדרים לציר הרשע שאנחנו חלשים".

