במשך שעות ארוכות לבש השבוע בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב בשכונת 'מאה שערים' בירושלים חג. עת התכנסו גדולי הרבנים לצד אברכי חמד למעמד הענקת תעודות "היתר הוראה" לקבוצת אברכים נבחרת, עמלי תורה מובהקים מכולל להוראה 'אורות הנחל - ברסלב'.

הכולל, שעומד תחת הנהגתו של ראש הכולל הגאון רבי יצחק רוזנבלט ובניהולו של הרה"ח רבי אפרים נחמן אנשין, הפך בשנים האחרונות למגדלור של הלכה ועיון בקרב חסידות ברסלב. האברכים שזכו לקבל את התעודות עמלו במשך תקופה ארוכה על לימוד השו"ע בעיון, נבחנו אצל גדולי ההוראה והפגינו בקיאות וידע רב במעשה ההלכה.

שיאו של המעמד היה עם הופעתם של גדולי וזקני חסידי ברסלב, שהגיעו לחלוק כבוד לתורה וללומדיה: במרכז שולחן המזרח ישב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, אשר בדבריו הביע קורת רוח מרובה מראיית האברכים הצעירים שמשלבים את עומק תורת ברסלב עם פסיקת הלכה צרופה. לצידו פיאר את המעמד הגה"צ רבי משה קרמר, מגדולי זקני רבני ברסלב, שעמד בדבריו על חשיבות הימצאותם של מורי הוראה בתוך הקהילה המכירים את נפש השומע. נוכחות מרשימה נרשמה מצד חברי בד"ץ העדה החרדית ורבני החסידות, שהגיעו להוקיר את האברכים על עמידתם בכור המבחן של גדולי הדיינים.

בסיום המעמד עלו האברכים בזה אחר זה אל שולחן המזרח לקבל את תעודת ה"היתר הוראה" מידיו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שהאציל ברכתו לאברכי החמד שיזכו להורות הוראות בישראל מתוך יראת שמיים וטהרה, ולהיות לכתובת עבור המוני מבקשי השם.

המעמד הסתיים בריקודים של מצווה לכבודה של תורה.