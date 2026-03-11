כיכר השבת
פירות הילולים של עמל ויגיעה

אורות של הוראה בירושלים: מעמד הענקת תעודות היתר הוראה לאברכי 'אורות הנחל'

מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות 'היתר הוראה' נערך השבוע בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב במאה שערים • את שולחן המזרח פיארו גדולי הרבנים וזקני החסידות לצד חברי בד"ץ העדה החרדית • "דור חדש של מורי הוראה שיאירו את הדרך" • הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד מרהיב מהמעמד (חרדים)

חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)

במשך שעות ארוכות לבש השבוע בית המדרש הגדול דחסידי בשכונת 'מאה שערים' בירושלים חג. עת התכנסו גדולי הרבנים לצד אברכי חמד למעמד הענקת תעודות "היתר הוראה" לקבוצת אברכים נבחרת, עמלי תורה מובהקים מכולל להוראה 'אורות הנחל - ברסלב'.

הכולל, שעומד תחת הנהגתו של ראש הכולל הגאון רבי יצחק רוזנבלט ובניהולו של הרה"ח רבי אפרים נחמן אנשין, הפך בשנים האחרונות למגדלור של הלכה ועיון בקרב חסידות ברסלב. האברכים שזכו לקבל את התעודות עמלו במשך תקופה ארוכה על לימוד השו"ע בעיון, נבחנו אצל גדולי ההוראה והפגינו בקיאות וידע רב במעשה ההלכה.

שיאו של המעמד היה עם הופעתם של גדולי וזקני חסידי ברסלב, שהגיעו לחלוק כבוד לתורה וללומדיה: במרכז שולחן המזרח ישב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, אשר בדבריו הביע קורת רוח מרובה מראיית האברכים הצעירים שמשלבים את עומק תורת ברסלב עם פסיקת הלכה צרופה. לצידו פיאר את המעמד הגה"צ רבי משה קרמר, מגדולי זקני רבני ברסלב, שעמד בדבריו על חשיבות הימצאותם של מורי הוראה בתוך הקהילה המכירים את נפש השומע. נוכחות מרשימה נרשמה מצד חברי בד"ץ העדה החרדית ורבני החסידות, שהגיעו להוקיר את האברכים על עמידתם בכור המבחן של גדולי הדיינים.

בסיום המעמד עלו האברכים בזה אחר זה אל שולחן המזרח לקבל את תעודת ה"היתר הוראה" מידיו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שהאציל ברכתו לאברכי החמד שיזכו להורות הוראות בישראל מתוך יראת שמיים וטהרה, ולהיות לכתובת עבור המוני מבקשי השם.

המעמד הסתיים בריקודים של מצווה לכבודה של תורה.

חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי אברהם אביש ציינווירט נואן במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגאון הרב צבי ברוורמן במעמד (צילום: שמואל דריי)
הגאון הרב צבי ברוורמן נואם במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר נואם במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר והגה"צ רבי משה קרמר במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי אברהם יצחק אולמן נואם במעמד (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)
חלוקת תעודות ב'אורות הנחל' (צילום: שמואל דריי)

