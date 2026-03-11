ומי אירח אותם? בן 89 בלב בני ברק, באמצע המלחמה: נעצרו 31 שב"חים | צפו במבצע הלילי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן של מרחב דן, לוחמי מילואים של מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות עצרו הלילה 31 שוהים בלתי חוקיים בבני ברק | צפו בתיעוד (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:57