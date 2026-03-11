כיכר השבת
בלב בני ברק, באמצע המלחמה: נעצרו 31 שב"חים | צפו במבצע הלילי

שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן של מרחב דן, לוחמי מילואים של מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות עצרו הלילה 31 שוהים בלתי חוקיים בבני ברק | צפו בתיעוד (משטרה)

במהלך פעילות מבצעית הלילה (רביעי) של שוטרי תחנת רמת גן ולוחמי מילואים של מג"ב בשיתוף מתנדבי כיתות הכוננות, איתרו הכוחות 18 שוהים בלתי חוקיים בבניין ברחוב דב הוז בבני ברק, ובנוסף איתרו 13 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה ברחוב הירקון.

השב"חים נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת . כמו כן עוכב לחקירה המלין, בן 89, תושב בני ברק.

המשטרה ממשיכה בחקירה לאיתורו של מנהל אתר הבנייה ונקיטת הליכים פליליים ומנהליים נגדו.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור, מעצר ואכיפה נגד שוהים בלתי חוקיים ומסייעיהם, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי".

