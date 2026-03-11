בלב בני ברק, באמצע המלחמה: נעצרו 31 שב"חים | צפו במבצע הלילי

מעצר השב"חים בבני ברק| צילום: צילום: דוברות המשטרה
מעצר השב"חים בבני ברק (צילום: דוברות המשטרה)
במהלך פעילות מבצעית הלילה (רביעי) של שוטרי תחנת בני ברק רמת גן ולוחמי מילואים של מג"ב בשיתוף מתנדבי כיתות הכוננות, איתרו הכוחות 18 שוהים בלתי חוקיים בבניין ברחוב דב הוז בבני ברק, ובנוסף איתרו 13 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה ברחוב הירקון.
השב"חים נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת המשטרה. כמו כן עוכב לחקירה המלין, בן 89, תושב בני ברק.
המשטרה ממשיכה בחקירה לאיתורו של מנהל אתר הבנייה ונקיטת הליכים פליליים ומנהליים נגדו.
מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור, מעצר ואכיפה נגד שוהים בלתי חוקיים ומסייעיהם, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי".
0 תגובות