כיכר השבת
ספרו לכולם

עכשיו בשידור חי לילדים! מפגש זום מרתק בנושא: חיות במלחמה

מחפשים תעסוקה מושלמת לילדים? מאות ילדים ומשפחות כבר נמצאים איתנו ממש עכשיו בשידור החי של סדרת המדע היומית מבית 'עמוד הבית' של 'אחוות תורה' ו'ערוץ רייד'.

נש
מקודם |

בכל יום בשעה 16:00 אנחנו נפגשים לזום חווייתי ומלא הרפתקאות על מדע, טבע ופלאי הבריאה, עם אורחים מיוחדים ותוכן מרתק שמועבר בגובה העיניים.

גם אתם מוזמנים להצטרף לשידור החי ולהעניק לילדים שלכם חוויה של ידע, הנאה ולמידה והפוגה אמיתית בימים לא שגרתיים.

היכנסו לזום עכשיו >>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר