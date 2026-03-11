כיכר השבת
בדרך למרחב מוגן?

דיווח: חשש בקליפורניה ממתקפת פתע של איראן מול חופי ארצות הברית

ה-FBI הזהיר בימים האחרונים, לפי דיווח חריג בערוץ ABC, כי ישנו תרחיש ולפיו איראן תגיב על המתקפות האמריקניות - בשיגור כטב"מים לעבר החוף המערבי של ארצות הברית (מלחמה)

גשר שער הזהב בסן פרנסיסקו, קליפורניה (צילום: By © Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60353189)

תושבי קליפורניה בדרך למרחב המוגן? ארגון הביון האמריקני ה-FBI הזהיר את מחלקות המשטרה בקליפורניה כי איראן עלולה להגיב בירי כטב"מים לאזור החוף המערבי של ארצות הברית - כתגובה לתקיפות אמריקניות בשטחה. כך דווח היום (רביעי) ב-ABC.

לפי הדיווח, הודעת האזהרה הודיעה בטרם פרצה המלחמה כי איראן מתכננת לבצע מתקפת פתע באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מכלי שיט לא מזוהה מול חופי ארצות הברית - לעבר מטרות שונות בקליפורניה.

עוד נמסר בהודעה, שהופצה בסוף חודש פברואר למניינם לפי הדיווח, שאין מידע נוסף קונקרטי על השיטה, העיתוי ומטרת התקיפות האיראניות. מאז כאמור המלחמה נמשכת בעוצמה ולפי שעה לא בוצע כל ירי לעבר החוץ המערבי.

בדיווח נמסר כי דוברת מטעם משרד ה-FBI בלוס אנג'לס סירבה להגיב, וכן שהבית הלבן לא הגיב מיד לבקשת התגובה.

לפי שעה איראן מרכזת את תגובותיה בעיקר במזרח התיכון, ותקפה את רוב ככל מדינות האזור, כולל כאלו שנחשבו לידידותיה - כמו קטאר ואף טורקיה. הערכות של גורמים רבים הן כי הירי לעבר מדינות המפרץ נועד ללחוץ על טראמפ, באמצעותן, שיעצור את המלחמה.

במקביל איראן מנסה, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה, לפגוע בישראלים ויהודים במדינות חוץ לארץ. המל"ל פרסם בשבוע שעבר שורה של הנחיות לישראלים וליהודים בחו"ל - כולל בארצות הברית.

