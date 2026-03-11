כיכר השבת
'פסיפס ישראלי מדהים'

נשיא המדינה ביקר במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים

הנשיא התרשם מפעילות אלפי המתנדבים ברחבי הארץ ובזירות הנפילה השונות מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" • נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר: "המתנדבים שלנו הם חומת המגן האנושית של אזרחי ישראל"

אמ
מקודם |
נשיא המדינה מתרשם מפעילות יחידת "חוסן" והכלבים הטיפוליים, המעניקים סיוע נפשי מציל חיים לנפגעי חרדה בעיצומו של המבצע. (לע"מ / קובי גדעון)
'רואים כאן פסיפס ישראלי מדהים'. גאים להיות חומת המגן האנושית של ישראל." (צילום: לע"מ / קובי גדעון)

בעיצומו של מבצע "שאגת הארי", הגיע היום (ד׳) נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים.

במהלך הביקור, סקר הנשיא את פעילות המוקד של הארגון, עמד מקרוב על פריסת הכוחות המוגברת ברחבי הארץ ושוחח עם מתנדבים ומתנדבות המעניקים מענה רפואי מציל חיים תחת אש.

בנוסף, קיבל הנשיא סקירה נרחבת על היכולות הטכנולוגיות המבצעיות המתקדמות של הארגון. בפני הנשיא הוצגה יחידת הרחפנים המיוחדת, המפעילה צוותים מקצועיים ומיומנים המסייעים בזמן אמת למשטרת ישראל ולפיקוד העורף באיתור נפגעים, מיפוי זירות מורכבות והכוונת כוחות ההצלה והחילוץ בשטח. כמו כן, קיבל הנשיא הסבר מפורט על מערך כלי השטח המיוחדים של הארגון, הכולל רכבי שטח ואופנועי אמבולנס, המאפשרים הגעה מהירה לכל זירה.

חלק משמעותי מהביקור הוקדש לפעילותה האינטנסיבית של יחידת "חוסן" (סיוע נפשי ראשוני) של איחוד הצלה. הנשיא התרשם מעבודת צוותי היחידה הפועלים ללא הפסקה מאז תחילת המבצע, יחד עם הכלבים הטיפוליים של היחידה שהוכשרו להרגעת נפגעים בזירות אסון.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הנשיא השתתף בטקס השקת רכב חירום חדש לזכרה של מתנדבת איחוד הצלה, רונית אלימלך הי"ד, שנהרגה מפגיעת טיל בבית שמש בשבוע שעבר.

במהלך הביקור הוצגו לנשיא נתונים המעידים על היקף הפעילות האדיר של הארגון:

  • 29,768 שיחות התקבלו למוקד איחוד הצלה.
  • 1,380 נפגעים בדרגות פציעה שונות טופלו ע"י המתנדבים.
  • 3,536 מתנדבים פעלו בשטח בפריסה ארצית.
  • 1,125 רכבי חירום של הארגון הופעלו מבצעית.
  • 354 נפגעי חרדה קיבלו התערבות מיידית של יחידת חוסן בזירות השונות.

מדברי נשיא המדינה יצחק הרצוג: ”איחוד הצלה הוא אחד מארגוני ההצלה והחירום הראשונים שמגיעים לשטח, ראינו כמות פניות עצומה שמגיעה לכאן, למוקד, ברגע שיש שיגורים. המתנדבים מזנקים להציל אנשים שבעת ריצה למקלט נופלים ונפגעים, וכמובן מצילים חיים באירועי אסון לא עלינו, שגם זה לצערנו קרה לנו.

רואים כאן פסיפס ישראלי מדהים, הנוכחות של בני ובנות הציבור החרדי מאוד בולטת, אני רואה כאן גם אזרחים ישראלים ערבים ומכל גווני הקשת וזאת אמירה אמיתית.

אנחנו עם מאוד חזק, עם חוסן מדהים וכשאני רואה את המתנדבות והמתנדבים כאן, מכל רחבי הארץ, מגיעים לכל אתר ואתר, אני יודע עד כמה החוסן שלנו חזק. אז אנא, עם ישראל, חזק ואמץ, אנחנו נתגבר, נתגבר כארי.״

אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה: ״ביקורו של נשיא המדינה במטה הארצי שלנו הוא עדות לחשיבות המכרעת של המתנדבים שלנו בביטחון הלאומי. המספרים מדברים בעד עצמם, מעל 29,000 קריאות בתוך ימים ספורים מוכיחים שהציבור סומך על איחוד הצלה ברגעים הקשים ביותר. המתנדבים שלנו הם חומת המגן האנושית, הם משאירים משפחות מאחור ורצים אל תוך התופת כדי להציל חיים בגוף ובנפש. נמשיך לפעול בנחישות למען בריאותם של אזרחי ישראל.״

הנשיא סוקר את הטכנולוגיות המתקדמות ואת מערך הרחפנים של איחוד הצלה, המהווים מכפיל כוח באיתור נפגעים בשטח. (צילום: לע"מ / קובי גדעון)
רגע של חסד וכאב: הנשיא הרצוג חונך רכב חירום חדש לזכר מתנדבת איחוד הצלה, רונית אלימלך הי"ד. (צילום: לע"מ / קובי גדעון)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר