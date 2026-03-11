ישנו מסגד קטן בשכונה הישנה של איספהאן, בלב הרובע שנקרא עד היום "יהודייה" - רובע היהודים. המוסלמים קוראים לו "מסג'ד שַׁאיָה" - מסגד ישעיהו, ולפי המסורת המקומית נטמן שם ישעיהו הנביא.

התבנית מוכרת: נביא גדול, עיר עתיקה, שימור שם, מסורת שהצטברה, ויהודים מקומיים מתפללים לצד מוסלמים והוא קדוש לשניהם.

כשבודקים את המקורות היהודיים, התשובה פשוטה: הם לא מכירים בזה. לא ר' בנימין מטודלה שסייר בפרס במאה השתים-עשרה, לא רשימת קברי צדיקים בפרס, לא שום עולה-רגל יהודי שהזכיר את איספהאן בהקשר הזה. הבניין עצמו הוא מסגד סלג'וקי מהמאה האחת-עשרה. ישעיהו, נביא ירושלים מהמאה השמינית לפני הספירה, לא ביקר באיספהאן, לא חי בה ולא נקבר בה. המסורת הזו רעועה.

האמת היא שמסורות הקבורה של ישעיהו מפוזרות על פני כמה אתרים, ואיש מהם אינו מוסכם.

בעל "יחוס האבות והנביאים" (נכתב רצ"ז, נדפס תי"ט) מציב את ישעיהו בתקוע שבסביבות בית-לחם, בגבול מדבר יהודה. לאותו מקום מפנים גם שלושה מקורות קדומים שעליהם עמד ידידי חוקר הקברים דיויד שפירו: "פיוט קברי אבות" (נכתב בין השנים א'תצ"ו–א'תק"ד, 1236–1244, על בסיס רשימה קדומה יותר שאבדה); "סימני כתבי הקברות" לרבי יעקב שליח רבינו יחיאל מפריש (אחרי ד'תתקס"ה, 1205, ולפני ה'י"ז, 1257); ו"קבלת צדיקי ארץ ישראל" (לפני ה'נ"א, 1291, אף הוא על בסיס אותה רשימה קדומה שאבדה).

לעומתם, מקורות מאוחרים מראשית המאה ה-17 ממקמים את קברו בברעם שבגליל העליון, ואילו ב"אלה המסעות" נכתב שישעיהו קבור בסלט שבעבר הירדן.

כך נוצר מצב תמוה: ארבעה אתרים שונים – תקוע, ברעם, סלט, וירושלים – כולם תובעים לעצמם את קבר אותו נביא.

כיום רק מתחם קבר אחד ישנו לנביא ישעיהו, על תוואי נחל דישון בגליל העליון ליד ברעם. הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, חוקר הקברים הנודע, שולל מיקום זה. לדבריו, מסתבר שהייתה כאן בלבול עם עובדיה הנביא, שאף מסורתו מצויה בסביבה בברעם. לא נמצא שום מקור עתיק שמקשר את ישעיהו לגליל.