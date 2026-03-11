אזעקות בארה"ב בקרוב? כך הגיב טראמפ על החשש ממתקפת כטב"מים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על ידי כתבים על האפשרות שאיראן תגביר את פעולות התגובה ותנסה לבצע תקיפות בתוך ארצות הברית, והשיב בקצרה: “לא, אני לא מודאג”.

ההצהרה הגיעה לאחר דיווח של ABC News, לפיו ה-FBI הזהיר בימים האחרונים מחלקות משטרה בקליפורניה כי איראן עלולה להגיב על התקיפות האמריקאיות באמצעות שיגור כטב"מים לעבר החוף המערבי של ארצות הברית.

לפי הדיווח הזה, המודיעין האמריקאי השיג מידע שלפיו כבר בתחילת פברואר 2026 איראן שקלה לבצע מתקפת פתע באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים שישוגרו מכלי שיט לא מזוהה מול חופי ארצות הברית, כאשר היעד האפשרי הוא מטרות לא מוגדרות במדינת קליפורניה.

בהתרעה צוין כי אין בשלב זה מידע נוסף לגבי מועד התקיפה האפשרי, אופן הביצוע, היעדים המדויקים או זהות הגורמים שיבצעו אותה.

האזהרה נמסרה במקביל לתקיפות כבדות של הממשל האמריקאי נגד הרפובליקה האסלאמית, בעוד איראן מבצעת בתגובה מתקפות כטב"מים נגד מטרות ברחבי המזרח התיכון. דוברת של משרד ה-FBI בלוס אנג'לס סירבה להתייחס לדיווח, וגם מהבית הלבן לא נמסרה תגובה מיידית.

לפי גורמי מודיעין אמריקאים, אף שההתרעה אינה מפרטת כיצד כלי שיט נושאי כטב"מים יוכלו להתקרב לחופי ארצות הברית, קיים חשש מזה זמן כי ציוד כזה עשוי להיות מוצב מראש ביבשה או על ספינות בלב ים, שנשמר למקרה שישראל או ארצות הברית יבצעו תקיפה נגד איראן כמו במערכה הנוכחית.