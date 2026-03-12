כיכר השבת
חובה הלכתית: מה קבעו הרבנים על פיקוד העורף?

קריאה משותפת של הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגר"ד יוסף והגר"ק בר מבהירים כי הנחיות פיקוד העורף הן חובה גמורה ולא עצה בלבד. "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הם המומחים האמיתיים ועלינו להישמע להם בקפדנות" (בארץ, חרדים)

הראשל"צ הגר"ד יוסף
הראשל"צ הגר"ד יוסף (צילום: דוברות)

קול קורא מציל חיים: על רקע המצב הביטחוני המתוח, יוצאים היום (חמישי) הרבנים הראשיים לישראל בקריאה נחרצת לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף, תוך שהם מעגנים זאת כחובה הלכתית גמורה של "פיקוח נפש".

, הגאון רבי דוד יוסף, הדגיש בדבריו כי כשם שבענייני רפואה אנו מחויבים לשמוע לרופאים, כך גם בענייני ביטחון: "המומחים האמיתיים לנושאים הללו הם אנשי פיקוד העורף. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואנו מצווים לשמוע בקולם ללא פקפוק".

הרה"ר הגר"ק בר
הרה"ר הגר"ק בר (צילום: דוברות)

הרב הראשי, הגאון רבי קלמן מאיר בר, הוסיף כי בעת מלחמה מצוות התורה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" מקבלת משנה תוקף. לדבריו, "הנחיות פיקוד העורף אינן המלצה או עצה טובה, אלא חובה דתית שיש להקפיד עליה בקפדנות יתרה כדי למנוע סכנה".

הרבנים קראו לציבור להישאר קשובים למערכות ההתרעה ולא לזלזל באף הנחיה, שכן מדובר בחובה הלכתית מהמעלה הראשונה.

1
אם כבר חייבים להקשיב לפיקוד העורף אז למה הרבנים לא מדגישים שאסור התקהלות של יותר מ 50 איש. בכל בית כנסת של החרדים יש לפחות 100
משה

