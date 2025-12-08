מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס השבוע לאסיפת חירום. מזכיר המועצת, ר' יעקב ולצר, עושה בימים אלו דרכו בין בתי גדולי ישראל במטרה לתאם את הגעתם והשתתפותם באסיפה. הכינוס צפוי להתקיים, ככל הנראה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה מדרום לירושלים וישתתפו בו גם רבנים בכירים מהמגזר הספרדי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

משטרה צבאית בבני ברק?

גורמים בצה"ל לא מכחישים את העובדה שמפורסמת לכל חרדי: שוטרי המשטרה הצבאית לא נכנסים לריכוזים חרדים מובהקים בטענה כי אין בצה"ל מספיק כוח אדם לאבטח את ניסיונות המעצרים. כל הפרטים על ההקלטה שהביכה את צה"ל - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הראש"ל מחזק את אסיר עולם התורה

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושוחרר לאחרונה. במהלך הביקור המרגש סיפר הבחור לראשון לציון את שעבר עליו בין כותלי הכלא הצבאי: תנאים מחפירים, צפיפות קשה, וגם כדי לקבל תפילין הוא נאלץ להתחנן. כל הפרטים מהמפגש בכתבת הווידאו שלפניכם.

אופיר סופר מאשים

שר העליה והקליטה, אופיר סופר, שהודיע השבוע שיצביע נגד חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהוצג בוועדת חוץ וביטחון, חושף בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הוא ביקש פגישה עם השר לשעבר אריאל אטיאס, שמנהל את המו"מ על החוק מצד הסיעות החרדיות, וסורב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הפגנה ללא בלמים

הפגנת הרצ"פניקים שהחלה כמו עוד הפגנה - הסתיימה באיבוד שליטה טוטאלי של המשטרה. שלושה אירועי דריסה דווחו במהלך ההפגנה כשבסיום אחד מהאירועים, אופנוע שנחשד כמעורב בדריסה הועלה בלהבות על ידי מפגיני פלג הרצ"פניקים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.