כיכר השבת
חדשות עם קנייטש

הפגנת הרצ"פניקים יצאה משליטה, 3 אירועי דריסה ואופנוע שהועלה בלהבות: "אנרכיה" • מעייריב

המועצת של 'אגודה' ורבני הפלג הספרדי משתפים פעולה - סיקור נרחב | ההקלטה שמביכה את צה"ל: זו הסיבה שהמשטרה הצבאית לא נכנסת לבני ברק | הראש"ל פגש את אסיר עולם התורה: "אוי לנו שכך מתייחסים לבני תורה" | אופיר סופר תוקף את ש"ס והדרך: "זה לא קידוש שם שמים" | הפגנת הרצ"פניקים יצאה משליטה  - צעיר נדרס ונפצע באורח בינוני (מעייריב)

שת"פ חריג ונדיר

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס השבוע לאסיפת חירום. מזכיר המועצת, ר' יעקב ולצר, עושה בימים אלו דרכו בין בתי גדולי ישראל במטרה לתאם את הגעתם והשתתפותם באסיפה. הכינוס צפוי להתקיים, ככל הנראה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה מדרום לירושלים וישתתפו בו גם רבנים בכירים מהמגזר הספרדי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

משטרה צבאית בבני ברק?

גורמים ב לא מכחישים את העובדה שמפורסמת לכל חרדי: שוטרי המשטרה הצבאית לא נכנסים לריכוזים חרדים מובהקים בטענה כי אין בצה"ל מספיק כוח אדם לאבטח את ניסיונות המעצרים. כל הפרטים על ההקלטה שהביכה את צה"ל - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הראש"ל מחזק את אסיר עולם התורה

הראשון לציון הגאון רבי נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושוחרר לאחרונה. במהלך הביקור המרגש סיפר הבחור לראשון לציון את שעבר עליו בין כותלי הכלא הצבאי: תנאים מחפירים, צפיפות קשה, וגם כדי לקבל תפילין הוא נאלץ להתחנן. כל הפרטים מהמפגש בכתבת הווידאו שלפניכם.

מאשים

שר העליה והקליטה, אופיר סופר, שהודיע השבוע שיצביע נגד והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהוצג בוועדת חוץ וביטחון, חושף בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הוא ביקש פגישה עם השר לשעבר אריאל אטיאס, שמנהל את המו"מ על החוק מצד הסיעות החרדיות, וסורב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הפגנה ללא בלמים

הפגנת הרצ"פניקים שהחלה כמו עוד הפגנה - הסתיימה באיבוד שליטה טוטאלי של המשטרה. שלושה אירועי דריסה דווחו במהלך ההפגנה כשבסיום אחד מהאירועים, אופנוע שנחשד כמעורב בדריסה הועלה בלהבות על ידי מפגיני פלג הרצ"פניקים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר