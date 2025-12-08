הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושחרר לאחרונה.

במהלך הביקור המרגש סיפר הבחור לראשון לציון את שעבר עליו בין כותלי הכלא הצבאי: תנאים מחפירים, פיפות קשה, ואף העובדה שנאלץ להתחנן כדי לקבל תפילין.

“אוי לנו שכך מתייחסים לבני התורה – נזר הבריאה", התבטא הראש"ל והוסיף: "במקום לכבד ולייקר אותם, לרדוף אותם ולהשפיל אותם… הם המחזיקים את העולם, הם המגינים על עם ישראל".

הראש"ל התייחס לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם בני עדות המזרח ואמר: "לצערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה. ה’ יצילנו".

הגר"י יוסף חיזק את הבחור: "תזכה לגדול בתורה וביראת שמים. בזכות המסירות נפש שלך למען התורה – תתחזק ותעלה מעלה מעלה. תזכה להיות תלמיד חכם גדול, והקב”ה ירחם עלינו ויבטל מעלינו את כל הגזירות הקשות".