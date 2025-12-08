כיכר השבת
צפו בתיעוד

הראש"ל נפגש עם הבחור ששוחרר מהכלא הצבאי: "רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים"

הראשון לציון הגר"י יוסף נפגש עם הבחור אברהם מלול ששוחרר מהכלא הצבאי וזעם על העובהד שכל העצורים הם מבני עדות המזרח: "צערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה" (חרדים)

תיעוד מהמפגש

הראשון לציון הגאון הגדול רבי נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושחרר לאחרונה.

במהלך הביקור המרגש סיפר הבחור לראשון לציון את שעבר עליו בין כותלי הכלא הצבאי: תנאים מחפירים, פיפות קשה, ואף העובדה שנאלץ להתחנן כדי לקבל תפילין.

“אוי לנו שכך מתייחסים לבני התורה – נזר הבריאה", התבטא הראש"ל והוסיף: "במקום לכבד ולייקר אותם, לרדוף אותם ולהשפיל אותם… הם המחזיקים את העולם, הם המגינים על עם ישראל".

הראש"ל התייחס לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם בני עדות המזרח ואמר: "לצערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה. ה’ יצילנו".

הגר"י יוסף חיזק את הבחור: "תזכה לגדול בתורה וביראת שמים. בזכות המסירות נפש שלך למען התורה – תתחזק ותעלה מעלה מעלה. תזכה להיות תלמיד חכם גדול, והקב”ה ירחם עלינו ויבטל מעלינו את כל הגזירות הקשות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר