כך נסגר התיק נגד החרדי שפנה לראשל"צ ותכנן לרצוח את היועמ"שית

ישראל אזגווי, החרדי שנעצר לאחר שאיים לרצוח את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיהרה, הגיע להסדר טיעון באמצעות פרקליטיו. אתמול הוא הורשע בבית משפט השלום בירושלים.

במסגרת הסדר הטיעון, שדווח ב-Ynet, נקבע כי כתב האישום יתוקן וכי הוא יודה במעשיו. בנוסף ישגר מכתב התנצלות לראשון לציון הרב יצחק יוסף, על כך שפגע בו, ויבקש מחילה. כזכור אזגווי הניח לפני מספר חודשים פתק קצר, בן 3 שורות בלבד, על מפתן ביתו של הראשון לציון רבי יצחק יוסף. בפתק נכתב: "הערב רב מחללים שם שמים מאד בפעילותם נגד עולם התורה. ולא תגורו מפני איש. אני מוכן להרוג את היועמש"ית אם אקבל על כך הסכמה משלשה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה דבר". הוא הביע בכך את כוונתו לרצוח את היועמ"שית אם יקבל על כך הסכמה וביקש שהראשון לציון יטיל עליה "דין רודף". בתחתית הפתק נכתב בכתב יד של הראשון לציון תשובה ברורה - "אסור! אסור! אסור!". הראשון לציון מיהר לעדכן, באמצעות המשרד לשירותי דת, את המשטרה בהנחת הפתק ובתוכנו, וזו פתחה בחקירה.

בהמשך לכך נעצר אזגווי בביתו בדרום העיר ירושלים. בחודש אב האחרון הוגש נגדו כתב אישום. בנוסף בית המשפט האריך את מעצרו.

כאמור, אתמול הוא הורשע במסגרת עסקת הטיעון. נשיא בית משפט השלום בירושלים השופט שמואל הרבסט אמר כי העסקה היא מאוזנת וראוייה. הוא גזר על אזגווי 30 ימי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו. הוא כבר ריצה את התקופה הזו למעשה.

בנוסף גזר עליו מאסר על תנאי ל-30 יום אם יעבור עבירת אלימות או איומים בשנתיים הקרוובת. כמו כן ביטל השופט את צו היציאה שלו מהארץ ואת האזיק האלקטרוני.

בחודש אלול האחרון דווח ב-ynet כי בשירות בתי הסוהר החליטו, במהלך תקופת מעצרו של אזגווי, לסווג אותו כעציר ביטחוני. עוד דווח כי במהלך החקירה נשאל אזגווי על דבריו כי היא, היועמ"שית, שייכת לשלטון הרשע, והשיב: "כן, היא שייכת לשלטון שלא עושה לרצון השם - הם לא עושים רצון השם".

לאחר מכן החוקרת הטיחה בו: "במקום ללכת להתגייס לצבא או ללמוד תורה - אתה הולך ומבזבז את הזמן לרב" והוא השיב: "אני עשיתי טעות ואת חיה בטעות". כשהוא מוסיף כי הוא קיווה שהרב לא יוציא דין רודף, והוא לא חשב לעשות פעולה כל שהיא.