רה"י הפתיע תלמידים: כך תתייחסו לחבר מהישיבה שהתגייס • מעייריב

הגר"י אייכנשטיין הדהים את תלמידי ישיבת מאור התלמוד: כך תתייחסו לחרדי שהתגייס | ראש הישיבה השתתף בקבלת פנים לאסיר עולם התורה והאשים את צה"ל: צנזרו מכתבים | גפני שובר שתיקה ומנפק כותרות מדהימות - סיקור נרחב | השמועות על מלחמה מול איראן לא פוסחות על בני ברק: זייברט בוחר להרגיע | כנס "חשמונאים" בבני ברק פוצץ - מספר לוחמים נפצעו | שילמתם ולא תיקפתם? מהיום הקנס יהיה בהתאם | רגע לפני הסערה: קרס הגשר המיתולוגי של הרב שך

כבדהו וחשדהו

תלמידי ישיבת מאור התלמוד סוערים בתקופה האחרונה בעקבות הידיעה על תלמיד הישיבה שבחר להחליף את המדים השחורים - בירוקים. מי שהתייחס לשאלת החברים כיצד לנהוג באותו חייל, היה לא אחר מאשר ראש ישיבת יד אהרון הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שמסר שיחת חיזוק בהיכל ישיבת מאור התלמוד. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אני מאשים

ראש ישיבת אורחות דעת הגר"ש גבאי, השתתף במעמד קבלת הפנים לתלמיד הישיבה ששוחרר (מוקדם מהצפוי) מריצוי מאסרו ב שם הוא נכלא בעוון לימוד תורה. בדבריו, האשים רה"י את שלטונות הכלא הצבאי בצנזור מכתבי החיזור אותם שלח לתלמיד. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שובר שתיקה

יו"ר דגל התורה בחר לשבור את שתיקתו הציבורית הארוכה דווקא באולפן כיכר השבת, שם הוא התיישב לראיון אחד על אחד עם פרשננו ישי כהן. הראיון המלא בכתבה נפרדת ואילו אנו הבאנו חלק מהכותרות המרתקות - בהן ההתייחסות לפלגת אגודת ישראל והעובדה שיהדות התורה מונה ארבעה חברים מהמפלגה החסידית ורק שלושה מאחותה הליטאית.

הלו, להירגע!

ראש עיריית בני ברק בחר היום להרגיע דווקא את תושבי עירו, ברקע גל השמועות על מערכה כוללת מול איראן שצפוייה להפתח אולי בתקופה הקרובה. המהלך של זייברט שונה מאוד מההתייחסות של ראשי העיריות השכנות. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ומנותר קנאים - נעשה פח לחשמונאים

במערכת הפוליטית גינו בתוקף את פעולת צעירי שהגיעו לכינוס הורי לוחמים מחטיבת חשמונאים שנערך בבני ברק - ופוצצו אותו. מהדיווחים נראה שגם את המשתתפים פוצצו המוחים במכות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שילמתם ולא תיקפתם?

במערכת הפוליטית כבר מרגישים את העובדה כי אנו בפתחה של שנת בחירות והמרוויח העיקרי בסיטואציה הנוכחית הוא האזרח הקטן - זה ששילם על חופשי חודשי או שנתי אבל שכח לתקף את כרטיס הרב קו. מקלב, ביטן וסולומון עם הבשורה החדשה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

יהיה ממשיך?

רגע לפני פרוץ הסערה החורפית השבועית, בגבעת הישיבה מדווחים על קריסה חלקית של הגשר המיתולוגי שנבנה מביתו של ראש הישיבה הנערץ מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל היישר אל הגבעה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם. צפייה נעימה.

1
מחילה, אבל בחו"ל הגויים לא מסבסדים ישיבות ואברכים... זה ההבדל!!! והרבה מאוד חרדים עובדים, מפרנסים את משפחותיהם ומחזיקים את הישיבות והאברכים!
ארז

