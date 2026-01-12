הגר"י אייכנשטיין הדהים את תלמידי ישיבת מאור התלמוד: כך תתייחסו לחרדי שהתגייס | ראש הישיבה השתתף בקבלת פנים לאסיר עולם התורה והאשים את צה"ל: צנזרו מכתבים | גפני שובר שתיקה ומנפק כותרות מדהימות - סיקור נרחב | השמועות על מלחמה מול איראן לא פוסחות על בני ברק: זייברט בוחר להרגיע | כנס "חשמונאים" בבני ברק פוצץ - מספר לוחמים נפצעו | שילמתם ולא תיקפתם? מהיום הקנס יהיה בהתאם | רגע לפני הסערה: קרס הגשר המיתולוגי של הרב שך (מעייריב)
מעמד כבוד התורה רבתי נערך בשכונת 'בית וגן' בירושלים, כאשר מאות בני הישיבות הקטנות נטלו חלק במעמד חיזוק לאחר שעמלו בכתיבת סוגיות בעיון במסגרת חבורת "קנה דעת" | במרכז המעמד הוקרא מכתבו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו ששיגר במיוחד למעמד (ישיבות)
הישורת האחרונה - משפחת מרן הגר"ע זצוק"ל במכתב תמיכה גורף | מחדל עיריית בית שמש? הכל על מצוקת הכיתות ברמת בית שמש ד' | ביקור האדמו"ר מצאנז בטבריה | המינוי של האדמו"ר החדש בחסידות סקולען בבורו פארק | שיעור פתיחה בישיבה הספרדית החדשה (מעייריב)
התרגיל של תלמידי הישיבה שהפכה את אחים לנשק ללעג וקלס, המונים השתתפו בהלווית הגרנצ"י שפירא זצ"ל, המשמעות הפוליטית הישירה על ש"ס ממכתב הרבנים, ישיבה ספרדית חדשה בבית וגן, ההתקפלות של הפלג מההשתלטות על הסמינר וההנחיה של ראש הממשלה בעקבות אסון מירון (מעייריב)