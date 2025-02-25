חלק מגשר הונגצ'י המחבר את לב סין עם טיבט, קרס היום (שלישי) בשל מפולת סלעים אדירה | הגשר, שאורכו 758 מטרים, נסגר על ידי המשטרה כבר ביום שני אחר הצהריים לאחר שנוצרו סדקים במדרונות ובכבישים הסמוכים | בתיעודים מהקריסה נראו ענני אבק הממלאים את האוויר לפני שעמודי הגשר קרסו והגשר כולו נהרס עד היסוד | צפו בתיעוד (מעניין)
שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו קשה הבוקר (שלישי) בדרום קוריאה כאשר גשר בבנייה קרס במהלך העבודות | האירוע הטראגי התרחש במהלך עבודות בניית הכביש המהיר שבעיר צ'אונן, כ-85 ק"מ מהבירה סיאול | פעולות חילוץ הלכודים במקום נמשכות בשעות האחרונות (בעולם)
הרשויות ביצעו מאמצי חיפוש והצלה עבור שישה בני אדם שנעדרו מאז התאונה בשעה ששהו על הגשר | לפי הדיווחים מדובר בפועלי בניין שעסקו בתיקון הכביש | הרשויות חוקרות מדוע הפועלים לא פינו את הגשר בזמן למרות קריאת מצוקה (בעולם)
אט אט מתבהרים הפרטים לאחר הקריסה הדרמטית של גשר פרנסיס סקוט קי, אם כי עדיין לא ידוע בבירור מצב הנפגעים ואם ישנם הרוגים באירוע | כוחות הכיבוי מסרו לפני זמן קצר הצהרה בשידור חי על האירוע הדרמטי שהותיר את התושבים בהלם (בעולם)
אירוע דרמטי מתגלגל בשעות אלו בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד בארה"ב, לאחר שספינת משא פגעה בעמוד של גשר ענק וגרמה לקריסתו | מדובר בגשר פרנסיס סקוט קי שבבולטימור, הגשר השלישי באורכו בעולם והערכה היא כי רבים שהיו על הגשר נפלו למים עם פוטנציאל לאבדות בנפש | כל הפרטים (בעולם)