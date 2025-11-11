קריסת הגשר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
באורך 758 מטר
תיעוד מטורף: הגשר הסיני קרס בבת אחת בעקבות מפולת סלעים | צפו
חלק מגשר הונגצ'י המחבר את לב סין עם טיבט, קרס היום (שלישי) בשל מפולת סלעים אדירה | הגשר, שאורכו 758 מטרים, נסגר על ידי המשטרה כבר ביום שני אחר הצהריים לאחר שנוצרו סדקים במדרונות ובכבישים הסמוכים | בתיעודים מהקריסה נראו ענני אבק הממלאים את האוויר לפני שעמודי הגשר קרסו והגשר כולו נהרס עד היסוד | צפו בתיעוד (מעניין)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
