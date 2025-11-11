כיכר השבת
באורך 758 מטר

תיעוד מטורף: הגשר הסיני קרס בבת אחת בעקבות מפולת סלעים | צפו

חלק מגשר הונגצ'י המחבר את לב סין עם טיבט, קרס היום (שלישי) בשל מפולת סלעים אדירה | הגשר, שאורכו 758 מטרים, נסגר על ידי המשטרה כבר ביום שני אחר הצהריים לאחר שנוצרו סדקים במדרונות ובכבישים הסמוכים | בתיעודים מהקריסה נראו ענני אבק הממלאים את האוויר לפני שעמודי הגשר קרסו והגשר כולו נהרס עד היסוד | צפו בתיעוד (מעניין)

קריסת הגשר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
