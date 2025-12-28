מתחת לרדאר האמריקאי: סין "מפצחת" את סוד המטוסים במפרץ

תרגיל אווירי ישראל וארה"ב ( צילום: אתר צה"ל , חשבון רשמי )

התרגיל המשותף, שזכה לשם "Falcon Shield 2025", לא היה רק מפגן ידידות. על פי דיווח של המגזין הבינלאומי Defense Blog, המומחים הצבאיים במערב מוטרדים בעיקר מהעובדה שהסינים זכו להתאמן מול מטוסי ה"מיראז' 2000" של האמירויות.

הסיבה לדאגה? מטוסי המיראז' הצרפתיים הללו זהים כמעט לחלוטין למערך המטוסים שמהווה את עמוד השדרה של חיל האוויר בטייוואן – היעד המרכזי של בייג'ינג. עבור הטייסים הסינים, זו הייתה הזדמנות נדירה "לפרק לגורמים" את היכולות המערביות ולהתכונן ליום פקודה בזירה הרחוקה. זרוע ארוכה: מטוסי תדלוק ופיקוד בשמי המפרץ הפעם, הסינים לא הסתפקו במטוסי קרב. בבסיסי חיל האוויר במפרץ נחתו מפלצות הברזל של בייג'ינג: מטוסי J-10: חוד החנית של מערך הקרב הסיני. KJ-500: המוח המרכזי – מטוסי התרעה מוקדמת שמנהלים את שדה הקרב מלמעלה. Y-20: מטוסי תדלוק אסטרטגיים המוכיחים כי סין כבר לא מגינה רק על גבולותיה, אלא מסוגלת להקרין כוח לכל נקודה על הגלובוס.

מטוסים סעודיים מלווים מטוס סיני ( צילום: משרד ההגנה הסעודי )

המודל: תקיפה משולבת וחילוץ תחת אש

קולונל ז'אנג, דובר חיל האוויר הסיני, חשף כי התרגיל בן עשרת הימים דימה תרחישי מלחמה קיצוניים. הכוחות תרגלו השגת עליונות אווירית מוחלטת, טיסות לילה מורכבות, ושילוב של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) במשימות תקיפה. בנוסף, בוצעו תרגילי חילוץ והצלה תחת אש – מסר ברור על מוכנות ללחימה בעצימות גבוהה הרחק מהבית.

המערב נערך מחדש

עבור איחוד האמירויות, מדובר בסימן לעצמאות אסטרטגית ובניסיון להפחית את התלות בציוד אמריקאי. אך עבור קהילת המודיעין העולמית, מדובר בתזכורת מהדהדת: סין היא לומדת מהירה. השימוש שהיא עושה בשיתוף פעולה בינלאומי כדי לצבור ידע טקטי על כלי טיס מערביים, עלול לשנות את מאזן הכוחות לא רק במזרח התיכון – אלא בעיקר בקרב הגורלי על עתיד המזרח הרחוק.