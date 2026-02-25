במשך עשרות שנים שיערו מדענים כי סופות רעמים מסוגלות להצית פרצי חשמל עדינים המתנוצצים על צמרות העצים, אך עד כה לא נצפה הדבר בטבע. כעת, לראשונה, צוות מחקר מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח ללכוד את המופע המסתורי הזה בזמן אמת - ולתעד את ה"כתרים", הבהובים כחולים חיוורים המכונים 'קורונה', המתנוצצים על קצות העלים במהלך סערות חשמליות לאורך חוף מזרח ארצות הברית.

כדי 'לצוד' את הרוחות החשמליות הללו, הוביל המטאורולוג פטריק מקפארלנד את הצוות בכלי רכב חריג למדי – מיני-וואן משנת 2013 שהוסב למעבדת ניידת. הרכב צויד באנטנות, חיישני שדה חשמלי, מצלמה רגישה לאור אולטרה-סגול ופריסקופ שהעביר את התמונה ישירות אל המצלמה. “היינו צריכים לחתוך חור של שלושים סנטימטר בגג,” סיפר מקפארלנד בחיוך. “הרס מוחלט לרכב, אבל שווה כל רגע.”

בקיץ 2024 יצא הצוות למסע סופות ברחבי החוף המזרחי. באחת התצפיות, בעיר פמברוק שבצפון קרוליינה, כיוונו את המצלמה לעבר עץ ליקוויְדאמבר (Sweetgum) בדיוק כשסערה התפרצה מעליו. בניתוח הסרטונים גילו החוקרים 41 כתרים שהתנוצצו על קצוות העלים במשך דקות ארוכות, חלקם הבהבו עד שלוש שניות ועברו מעלים אחדים לאחרים. דפוס דומה תועד גם בעצים אחרים - אורן לובלולי, אלון ומינים נוספים.

התופעה נובעת מהמטען החשמלי האדיר המצטבר בענן הסערה, היוצר מטען נגדי בקרקע. המטען הזה "מטפס" במעלה העץ עד לקצה העלים, שם הוא מתפרק בצורת ניצוצות על-סגולים עדינים – מחזה מרהיב אך לרוב נסתר מעין. לפי חישובי מקפארלנד, מאות כתרים כאלה עלולים להיווצר בו-זמנית על כל עץ תחת סופה אחת. “אם היינו רואים זאת בעיניים,” אמר, “זה היה נראה כמו מופע אור של אלפי גחליליות סגולות הרוקדות על צמרות היער.”

השלכות המחקר רחבות: בניסויי מעבדה נמצא כי פרצי האור - הקורונה - יכולים לצרוב את קצות העלים בתוך שניות ספורות. בנוסף, חוקרים מאותה אוניברסיטה מצאו כי התפרצויות כאלה יוצרות רדיקלים חמצניים רבי עוצמה - חומרים שמנקים את האטמוספרה מגזי חממה אך גם עלולים לייצר חלקיקי זיהום. משמעות הדבר היא שסופות רעמים חוזרות עשויות להשפיע לא רק על איכות האוויר, אלא גם על בריאותם והתפתחותם של עצי היער לאורך השנים.

“אנחנו יודעים שזה קיים עכשיו,” סיכם מקפארלנד. “ראינו את זה במו עינינו - וזה חלק מהיופי שבמדע: לגלות סוף סוף משהו שכולם רק ניחשו לגביו.”