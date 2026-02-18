כיכר השבת
רוחות מלחמה

"נשלח אותה למצולות": האיום הבוטה של חמינאי על נושאת המטוסים האמריקנית

על רקע שיא המתיחות - חמנאי מציג את נושאת המטוסים האמריקנית "USS Gerald R. Ford" כארון קבורה בקרקעית הים, לצד איום בנשק מסוכן שיוכל להטביעה | הפרסום בחשבון הרשמי של המנהיג האיראני מחריף את הלוחמה הפסיכולוגית מול ארה"ב ומציג את כלי השיט כסמל לתבוסה אפשרית (העולם הערבי)

הציוץ המתסיס

בעוד הדיפלומטים מנסים לגשר על הפערים בשיחות עקיפות, בטהרן בחרו להעביר מסר שאינו משתמע לשני פנים: נושאת המטוסים האמריקנית, סמל העוצמה הבלתי מנוצח של המערב, הפכה בגרפיקה איראנית רשמית לארון קבורה השקוע במצולות.

הדימוי המבעית, שפורסם באתר הרשמי של המנהיג העליון עלי חמנאי, מציג את ה-"USS Gerald R. Ford" כשהיא מעוצבת בצורת ארון מתים ענקי, עליו מוצבת מצבה דוממת. דגל , שמתנוסס בדרך כלל בגאווה על סיפון הטיסה, נראה שם כחלק מתכריכי הפלדה של הספינה הטבועה, כשסביבה פזורים שבריהם של מטוסי קרב מרוסקים.

ובצד כמו חתימת אמן על יצירת אומנות כתב המנהיג העליון:

נשק מסוכן יותר מספינת מלחמה
נשיא ארה"ב אומר כל הזמן כי ארה"ב שלחה ספינת מלחמה לעבר . כמובן, ספינת מלחמה היא כלי נשק צבאי מסוכן. עם זאת, מסוכן יותר מאותה ספינת מלחמה הוא הנשק שיכול לשלוח את אותה ספינת מלחמה למעמקי הים.
עלי ח'אמנאי 17 בפברואר 2026

כפי שניתן להתרשם, המתח בין וושינגטון לטהרן הגיע לנקודת רתיחה כאשר חמנאי בחר מוקדם יותר השבוע להגיב ישירות בנאום משלו לאיומיו של הנשיא טראמפ על שיגור כוחות ימיים לאזור. "נושאת מטוסים היא אמנם כלי מסוכן", הצהיר חמנאי בנאומו, "אך מסוכן ממנה הוא הנשק שיכול לשלוח את הספינה הזו למעמקי הים".

