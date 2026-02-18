שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, לפחות באופן רשמי, אבל נראה כי קרובה השעה להכרעה. לפי דיווח דרמטי היום (רביעי) באקסיוס, ממשל טראמפ קרוב למלחמה במזרח התיכון - וזו עשויה להתחיל "בקרוב מאוד".

לפי הדיווח, של ברק רביד, המתבססת על מקורות שונים, הפעם מדובר ככל הנראה במלחמה שתהיה משותפת לישראל וארצות הברית, ותהיה רחבה בהיקפה ובעלת השפעות דרמטיות על כל האזור ועל המשך כהונתו של טראמפ.

אם במלחמת 12 הימים ישראל היא שהובילה את המערכה, וארצות הברית רק "הצטרפה" אליה בהפצצת המתקן בפורדו, הפעם לפי הדיווח זה יהיה אחרת.

יועץ של טראמפ צוטט בדיווח אומר לרביד כי מתחיל להימאס לטראמפ. "לדעתי יש תשעים אחוז סיכוי שנראה פעולה קינטית בשבועות הקרובים", צוטט המקור.

בדיווח נטען כי הסנטור המקורב לטראמפ לינדזי גרהם אומר שמדובר בעניין של שבועות עד התקיפה, אולם לפי מקורות אחרים יתכן שלוח הזמנים צפוף יותר.

הבוקר התבטא ראש אמ"ן לשעבר האלוף במיל' עמוס ידלין כי "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב". כך אמר בריאיון לתוכנית "חדשות הבוקר" ב'קשת 12', בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות שתפתח מלחמה מול איראן.

במהלך הריאיון, אמר ידלין כי בשבוע שעבר הירשה לעצמו לטוס לוועידת הביטחון במינכן, אך לקראת הסופ"ש הקרוב, היה חושב פעמיים אם לטוס. לדבריו, "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם", אך הוא הוסיף כי "מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים".

ידלין הסביר כי "יש נתיב דיפלומטי שצריך למצות", הוא הוסיף ש"רבים מתנגדים לתקיפה" ובפנטגון "לא ברור מה רוצים שהוא ישיג". לעומת זאת, הנשיא טראמפ "מאוד נחוש". הוא הסביר כי "האמירה שלפיה 'כל האופציות על השולחן' נסמכת על איום צבאי אמין, שמשלים את ההיערכות שלו מול חופי איראן ובשמיה".

לעומת זאת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm כי "אני לא הייתי מבטל תוכניות לסוף השבוע". במהלך הריאיון, אמר סמוטריץ' כי "הנשיא טראמפ היה מאוד רוצה לעשות את זה בהסכם, הוא מנסה. החשש שלנו הוא מהסכם רע, ואנחנו ממתינים. אנחנו לא ניתפס מופתעים, אבל מעבר לזה אנו ממתינים לראות".

"למיטב הבנתי", הוסיף סמוטריץ', "כשראש הממשלה נפגש עם הנשיא, הייתה ביניהם הבנה שכל הסכם צריך לשלול את הרגל הגרעינית, אבל גם את רגל הטילים ואת מימון הטרור. איראן לא מאיימת רק על מדינת ישראל - היא מאיימת על המערב כולו".

בתוך כך, באיראן הודיע כי יקיימו מחר, יום חמישי, תרגיל צבאי ימי, יחד עם רוסיה. התרגיל ייערך בים עומאן ובצפון האוקיינוס ההודי. במקביל, ארצות-הברית ממשיכה להרחיב ולבסס את כוחותיה הגדולים במזרח התיכון, ועדכנה כי נשואת המטוסים 'ג'רלד פורד' נמצאת כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה לאזור.