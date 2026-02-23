כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: הגשם חוזר מלווה בסופות רעמים | חשש קל לשיטפונות

לפי תחזית מזג האוויר, בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות | במהלך שעות הבוקר יחל לרדת גשם גם במרכז הארץ | תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (שני) בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. במהלך שעות הבוקר יחל לרדת גשם מדי פעם גם במרכז הארץ, וייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ.

הלילה: מצפון הארץ ועד לצפון הנגב צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. לפנות בוקר קיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-15

תל אביב: 14-20

באר שבע: 10-19

חיפה: 15-18

טבריה: 13-20

צפת: 8-13

אילת: 16-24

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר