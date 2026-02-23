מזג האוויר היום (שני) בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. במהלך שעות הבוקר יחל לרדת גשם מדי פעם גם במרכז הארץ, וייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ.
הלילה: מצפון הארץ ועד לצפון הנגב צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. לפנות בוקר קיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-15
תל אביב: 14-20
באר שבע: 10-19
חיפה: 15-18
טבריה: 13-20
צפת: 8-13
אילת: 16-24
