( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) בצפון הארץ ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. במהלך שעות הבוקר יחל לרדת גשם מדי פעם גם במרכז הארץ, וייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ.