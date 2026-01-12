אמש נערך מעמד קבלת פנים לאסיר עולם התורה הבחור מיכאל אטלן מישיבת 'ארחות דעת' ששוחרר מהכלא הצבאי באופן מפתיע ביום שישי האחרון, מוקדם מזמן השחרור שנקצב לו.

המעמד נערך בקריית ישיבת 'ארחות דעת' בשכונת בית וגן בירושלים, כאשר בני הישיבה ורבניה מלווים את הבחור ששוחרר בשירה וריקודים כשהוא מורם על כתפיהם.

בעיצומו של המעמד נשא דברים ראש ישיבת 'ארחות דעת' הגאון רבי שאול גבאי, בדבריו הקריא ראש הישיבה מכתב אותו כתב לאסיר עולם התורה וסיפר כי בבית הסוהר סירבו לאשר את הכנסת המכתב.

"אני רוצה לקרוא מכתב שכתבתי למיכאל ובית הסוהר לא נתנו להכניס את המכתב, כי יש להם שכל, משום שהמכתב הזה עוסק בדיוק במשמעות האמיתית העמוקה של עולם התורה".

הגר"ש במכתבו ציין כי מה שקורה כאן בארץ הקודש שנסיכים נשלחים לכלא בגלל לימוד תורה זהו דבר לא בהגיון ואי אפשר להבין את זה, "הקב"ה מביא אותם לעשות כאלה טעויות, הם חושבים לרעה אבל הקב"ה חושב לטובה והמטרה היא להחיות עם רב".

הגר"ש גבאי ציין כי ניכר שרוב העצורים נמנים על הציבור הספרדי משום שלהם יש החום והאהבה לדעת ולקרב רחוקים.

בדבריו הוסיף הגר"ש "במכתב שכתבתי למיכאל ציינתי את השליחות שלו להשפיע בכלא, אנחנו לא שולחים אף אחד לצאת מהבית מדרש ולחזק אנשים זה לא מתאים לבחורי ישיבות זה למבוגרים, אבל אם הקב"ה שלח נגד הטבע, נגד כל הגיון, יש כאן רק סיבה אחת 'להחיות עם רב', שרואים את ההנהגה שלו בכלא שהוא לומד, מסיים מסכת, זה משפיע על אחרים".

בדבריו סיפר ראש הישיבה על המתנה שנשלחה לאסיר עולם התורה ע"י בני הישיבה, חוברת קבלות של חיזוק שקיבלו בני הישיבה במשך השבועיים האחרונים להצלחתו. "הסוהרים לא רצו לתת לו את המתנה של ארחות דעת, כי הם פחדו שזה יחזק את רוחם של אסירים, שהם רואים איזה מתנה ארחות דעת שולחת לבחור ואיך הם מתחזקים הרי זה נגד רצונם, אין ספק שהוא שוחרר מוקדם מעל הטבע בזכות הקבלות חיזוק שלכם עבורו". אמר הגר"ש, וציין כי המצב הזה חיזק את הפנימיות של התורה, לא בגלל שנח להיות בישיבה, אלא אני מוסר נפש בשביל התורה.

כמו"כ נשא דברים הגאון רבי יצחק עבאדי מרבני הישיבה אשר ליווה את הבחור יחד עם רבני הישיבה לאורך כל זמן שהותו בכלא הצבאי. בדבריו שם דגש על מעמד בן תורה כי הוא נזר הבריאה ולצערנו קוראים לנו משתמטים אבל האמת היא שהם אלה שמשתמטים מבית המדרש".

בסיום ערך אסיר עולם התורה סיום מסכת מגילה שלמד בין כותלי הכלא.