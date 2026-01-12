שחרור מעל לדרך הטבע: הבחור מיכאל אטלן מישיבת "ארחות דעת" יצא לחופשי מוקדם מהצפוי • ראש הישיבה הגאון רבי שאול גבאי, חשף את המכתב שצונזר על ידי שלטונות הכלא: "הם פוחדים מהאמת של עולם התורה" • "הקבלות של בני הישיבה שברו את גזר הדין" (עולם הישיבות)
קבלת הפנים מרטיטה נערכה אמש (ראשון) לאסיר עולם התורה הבחור מיכאל אטלן שחזר מהכלא הצבאי היישר לזרועותיהם של רבני ותלמידי ישיבת 'ארחות דעת' בשכונת 'בית וגן' בירושלים • ראש הישיבה חשף את המכתב שבית הסוהר סירב להכניס: "הם הבינו את המשמעות של עולם התורה" • סיקור ענק מהשחרור המפתיע של הבן תורה הספרדי (חרדים)