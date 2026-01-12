שירה וריקודים עם מיכאל אטלן ( צילום: יעקב כהן )

שמחה מהולה בדמעות והתרגשות ליוותה את חזרתו של הבחור מיכאל אטלן, תלמיד ישיבת "ארחות דעת", ששוחרר באופן מפתיע מהכלא הצבאי.

אטלן, שנעצר בגין סירובו להתגייס במסגרת המאבק על טהרת עולם התורה, שוחרר ביום שישי האחרון, זמן משמעותי לפני המועד שנקצב לו במקור. הצנזורה בכלא והמסר של ראש הישיבה במעמד קבלת הפנים שנערך בשכונת בית וגן בירושלים, נשא דברים ראש הישיבה, הגאון רבי שאול גבאי. בדבריו חשף ראש הישיבה כי המכתב שכתב לתלמידו בזמן שהייתו מאחורי הסורגים צונזר על ידי שלטונות הכלא ולא הוכנס פנימה. "יש להם הבנה מסוימת", אמר ראש הישיבה, "הם מבינים שהמכתב הזה עוסק במשמעות העמוקה של לימוד התורה, והם חוששים מהשפעתה על רוחם של האסירים". ראש הישיבה הוסיף וציין כי המציאות בה נשלחים בני תורה לכלא היא בלתי נתפסת מבחינה הגיונית, אך הדגיש כי "הקב"ה מביא אותם לעשות טעויות כאלה כדי להחיות עם רב". לדבריו, שהותו של הבחור בכלא לא הייתה לריק, אלא שימשה כשליחות לחיזוק הסובבים אותו, כפי שבא לידי ביטי בסיום מסכת שערך האסיר המשוחרר מיד עם צאתו.

הגר"ש גבאי ( צילום: יעקב כהן )

כוחן של קבלות החיזוק

במהלך האירוע נחשף כי בני הישיבה הגישו לתלמיד המשוחרר "שי" מיוחד: חוברת ובה ריכוז של מאות קבלות חיזוק בלימוד התורה שקיבלו עליהם חבריו לישיבה בתקופת מאסרו. "אין ספק שהשחרור המוקדם הגיע בזכות החיזוק שלכם", הצהיר ראש הישיבה בפני התלמידים, "הסוהרים חששו מהכוח של בני הישיבה והחיבור שלהם לתורה".

המערכה על השם הטוב

גם הגאון רבי יצחק עבאדי, שליווה את הבחור לאורך תקופת המאסר, נשא דברים נוקבים נגד המערכת. בדבריו מחה על הכינוי "משתמטים" המופנה כלפי בני הישיבות: "האמת היא הפוכה – הם אלו שמשתמטים מהמקור ומהאמת של עם ישראל, בעוד בני התורה הם אלו שנושאים את העולם על כתפיהם".

המעמד הסתיים בשירה ובריקודים, כאשר בני הישיבה מלווים את חברם בחזרה אל ספסלי בית המדרש, תוך הצהרה כי המאסר רק חיזק את נחישותם להמשיך בלימוד התורה למרות הגזירות.