היום, יום שני, תענית אסתר, גדשו מאות ילדי ישראל מהעיר 'בני ברק' את שכונת 'רמת אלחנן', כאשר התאספו בהיכל בית הכנסת 'המרכזי' למעמד תפילה וזעקה ואמירת תהילים לרגל המצב בו שרוי כלל ישראל.

המעמד נערך בראשות המרא דאתרא של השכונה, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אשר נשא את המשא המרכזי, בפני מאות ילדי-החמד:

"לילדי ישראל היקרים והאהובים, אנחנו כעת בעת צרה גדולה, יש המן, שזה איראן, שרוצים להשמיד אותנו. אני רוצה לספר לילדים היקרים, כשמרדכי הצדיק שמע את הגזירה הנוראית, הוא אסף את כל הילדים ללמוד תורה, אתם יודעים מה שהמן אמר אז? המן אמר ככה – אני כעת אבוד...",

"אם אני רואה את ילדי ישראל שאין בהם חטא, פחות מגיל בר מצוה, שנאספו כעת ללמוד תורה, אני אבוד..., על אף דבר אחר הוא לא אמר כך, הוא הרי היה בשיא מדרגתו וגדלותו, המלך קידם אותו, אבל ברגע שהוא ראה שילדי ישראל מתאספים ללמוד תורה, הוא אמר 'אני אבוד', כי ילדי ישראל אין בהם חטא, והם מובאים להורג, ולאבד אותם, והם מתיישבים ולומדים הלכות קמיצה, הוא הבין שהוא אבוד, וכך אכן היה".

"לילדי ישראל יש כח, אתם ילדים שאין בכם חטא, ואתם לומדים תורה, ואתם כולכם עושים מצוות, ויש לכם בתים של תלמידי חכמים, הם רוצים להרוג אותנו, והיחידים שיכולים את זה לעצור – זה אתם!".

וכאן עבר הרב זילברשטיין ופירט והדריך את המוני הילדים במה בדיוק עליהם להתחזק, ופירט שלושה נקודות:

"במה להתחזק? ראשית כל, בכיבוד אב ואם, שעל זה נאמר 'למען יאריכון ימיך', הבטחה של הקב"ה, שמי שמכבד את האבא והאמא הוא יאריך ימים, הוא ומשפחתו.

"הדבר השני זה השבת, לשמור את השבת, ולא לעשות מלאכה, ולא לדבר שום דברים אסורים, שום דבר לא.

"ועל כולם להתפלל בכובד ראש, דעו לכם, עם ישראל כעת זקוק לכם! ובעזרת השם אם אתם תתחזקו, לא לדבר לשון הרע, ולהתפלל מתוך כוונה ברורה שאתם יכולים להציל, יהיה לנו הישועה, ולה' הישועה, על עמך ברכתך סלה" – סיים הרב זילברשטיין את דבריו.