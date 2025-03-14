לקראת יום תענית אסתר המסוגל לישועות מתפרסמת הקריאה ההיסטורית שתעורר רחמי שמים מרובים. גדולי וצדיקי הדור יתכנסו למעמד תפילה אדיר על פי הבטחתו המפורשת של בעל ה'קב הישר' זיע"א. כל הפרטים על המעמד שקורע את שערי השמים במיוחד למעוכבי שידוך
יום
תענית אסתר ומצוות זכר למחצית השקל מלווים
את עם ישראל מדורי דורות |
ביום
זה נוהגים דיני צום מיוחדים לצד מנהגי
נתינה לזכר מחצית השקל.
לפניכם מקבץ הלכות
מעשי המסכם את הדינים הנהוגים ביום זה | מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג
עמרם פריד שליט"א
(יהדות
ואקטואליה)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, יחד עם כל חברי מועצת גדולי התורה, יצאו היום במכתב הקורא לקיים יום תפילה מיוחד נגד גזירת גיוס בני הישיבות | "הכריזו מלחמה כנגד עולם הישיבות, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה, היל"ת, ועוד גזירות רבות על עולם התורה, עם ישראל אין כוחו אלא בפה" | המכתב המלא (חרדים)
לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי • יוזמה מעניינת שהולכת וצוברת תאוצה בכל העולם היהודי, מבקשת לנצל את יום חמישי תענית אסתר שהיא יום מסוגל לישועה, ולקיים במסגרתו מבצע תפילה עולמי מתוך אחדות של כל עם ישראל סביב עניינם של החטופים והפצועים • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
בשל המצב הקשה של המלחמה ואי החזרת החטופים, הגר"ד לנדו יצא בשתי קריאות לבחורי הישיבות ולאברכים | בראשונה כתב שבחורים לא יאספו כסף בפורים בריכוזים שאינם חרדים | בשניה, הורה על יום זעקה בתענית אסתר אחרי סדר א' בישיבות (חרדים)
בהוראת גדולי הדור, בעקבות המצב הביטחוני, בצום תענית אסתר יתקיימו תפילות בהיכלי הישיבות ובתי המדרש בכל העולם היהודי לשחרור החטופים | הגר"ד לנדו: "כאשר ציבור כל כך גדול נמצא בגלות מחוץ לבית וחטופים רבים נמצאים בשבי הימים האלו הם זמן תפילה מסוגל ומיוחד" | ראש הישיבה ביקש מהמשגיח הגר"ד סגל לקבוע את סדר התפילה (חרדים)