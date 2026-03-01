אירוסין? פורים. רינה של תורה!

סגולת רינה של תורה היא החותם המובהק ביותר של סיום תקופת השידוכים בקול רינה ושמחה. המופת הסגולי שגילה מרן רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל שהיא ה'אבא' של מעוכבי השידוך והסודות שראה בה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, הביאו איתה מציאות שכבר מזמן אינה 'סיפור' אלא עולם מלא.

ומתברר שמאחורי אריזות הצלופן, הפרלינים והמירוץ של יום הפורים מסתתר אוצר נוראי וכח ישועה שמביא שובל מסחרר של שידוכים ובתים חדשים בישראל. ואנחנו? חלילה 'פספסנו' את הצ'אנס הענק של היום הפלאי הזה והחמצנו חלילה את הכח לבוא למלך להתחנן לו ולהיוושע.

ככה תוושעו בזכות הסגולה >>

מי שדאג וחרד להפסד של היום הזה והישועה שלו, היה מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שהחליט לקיים עצרת תפילה וקיום הסגולה של רינה של רינה של תורה בחצות ליל הפורים, כשהוא בעצמו טרח וגרר את עצמו בשארית כוחותיו לעמוד בראש המעמד ולהצטרף לתפילה הנוראה הזו עד יומו האחרון, כשקיום הסגולה בעת הזו מסוגלת לבקשה אישית של כל אחד וזה כח הנס של פורים, במקום הזה ובשעה הזו.

ואכן, רבבות סיפורי ישועה ומבהילים מקיפים את הסגולה המופלאה הזו של פורים ורינה של תורה. אלפי שמות שהוזכרו במעמד בשנה שעברה מספרים סיפורי מופת מבהילים על ישועה פרטית שזכו, עדויות על שידוכים מופלאים באושר ושמחה מהם רבים ממעוכבי זיווג שנושעו בפלא והפלא, בשורות וישועות ברפואה שלמה ובריאות איתנה, מי שנפקדו בילדים אחרי המתנה ארוכה ומי שביקשו וזכו בפרנסה בהרחבה ונחת מכל הילדים.

לישועה שלכם - כנסו >>

ומי שהיה שם ברגעים הללו מבין אולי את הסוד. היכל בית הכנסת בוער בקול בכי ותחינה אלפי אנשים, נשים ובנות הבאים להתחנן בתפילה ותחינה לפני המלך – מלכו של עולם, ממש 'ותבך ותתחנן לו', כאשר סדר התפילה והסגולה בראשות גדולי הדור שליט"א מתקיימת בהשתתפות אלפים, כאשר התחינה והזעקה בעת אמירת פסוקי קר"ע שט"ן וסדר י"ג מידות של רחמים ודברי ההתעוררות של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א מהדהדים ונשמעים למרחוק ובוקעים רקיעים.

גם השנה השער הזה נפתח לשעות בודדות. בשעה המיוחדת הזו – שעת הנס שאחרי חצות הלילה בו עמדה אסתר ובכתה 'קלי קלי למה עזבתני' וראתה ישועה, תתקיים סגולת רינה של תורה בהזכרת כל שמות המבקשים עם בקשתם האישית באופן פרטי ומפורט, כאשר בעל התפילה יהיה מרן הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א בתחינה וזעקה.

המעמד הזה מלווה אישית בהשתתפותם של מרנן הגאונים מרן ראש הישיבה רבי שרגא שטיינמן שליט"א ומרן עמוד התפילה מי שמכונה 'רבי בנימין הצדיק' – רבי בנימין פינקל, כשאיתם מרן הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן ומרן הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי.

עם תום המעמד יוחל באמירת כל ספר התהילים בציבור גדול זה כאשר כח הרבים שופכי שיח ותחינה להחיש ישועה לכל הזקוקים לזיווגים הגונים ורפואות וישועות כאשר בזכות קדושת וסגולת ליל הפורים וטרם עלות איילת השחר, והזכרת כל השמות ובקשתם לישועה, נס פרטי ורחמים.

סביב כל 3 יממות הפורים – מתענית אסתר ועד מוצאי פורים דמוקפין, תקיים 'רינה של תורה' את הסגולה המבהילה והנוראה של המקובל הקדוש רבי חיים לוצאטו - הרמח"ל הקדוש, בלימוד תורה ותפילה שלושה ימים – 72 שעות רצופות ללא הפסק, ואז מתקבלת בקשתו של אדם מעל דרך הטבע לראות נס ופלא בכל מה שיבקש בהזכרת כלל השמות של מבקשי ישועה נשגבה ומבהילה זו לבשר בשורות טובות ולראות ישועה ממשית!

זה הרגע לעשות צעד אחד ולאמץ את פורים הזה בשתי ידיים: להעביר את השם שלך ואת היקרים לך ולזכות שהפורים הזה יהיה הנס שלך, לאושר בריאות ושמחה, כי לאירוסין יש קשר אחד טהור ופשוט: אירוסין, פורים, רינה של תורה.