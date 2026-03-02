יממה לאחר הנס הגלוי והפגיעה הישירה בשכונה, מאות מילדי 'רמת שלמה' ירדו אל בטן האדמה למעמד תפילה וזעקה מרטיט לב • בצל הריסות הטיל האיראני אמש, התכנסו התינוקות של בית רבן בעיצומה של תענית אסתר במתחם ממוגן - לסליחות, פרקי תהילים ותפילה לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ • המשגיח הגר"ר זיאת קצין: "בזכותכם ננצח את האויב בדיוק כמו בימים ההם" | יעקב כהן מגיש תיעוד מהמעמד המלא (חרדים)
משדר מלחמה מיוחד מאולפני 'כיכר': ישי כהן ויוסי סרגובסקי בראיונות עם העיתונאי עמיחי שטיין, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי וסמנכ"ל המבצעים של זק"א חיים וינגרטן • החלומות להחלפת המשטר באיראן, הזירה הצפונית שנפתחה וההנחיות שיצילו לכם את החיים |צפו במשדר (מלחמה בישראל)
פורים תשפ"ו באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמרים החסידיים - מוטי ויזל, אושי פרוש, עקיבא גרומן, יהודה מנהיים, מקהלת קאפלה והקלידן שרולי בריינס | הצטרפו אל המשדר, לשירי השמחה והרגש המתאימים במיוחד לימים אלו - ימי הפורים והמלחמה (חג פורים)
במעמד תפילה וזעקה נורא הוד שנערך בבית מדרשו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשכונת 'רמת אלחנן' בב"ב, הגיעו מאות ילדי ישראל בשיאו של תענית אסתר לאמירת תהילים לישועת כלל ישראל בימי המלחמה | בדבריו פנה הגר"י לילדי החמד ואמר: 'היחידים שיכולים לעצור את האיראנים – אלו אתם' | צפו במעמד המרגש (חרדים)
בצל המצב הביטחוני, גאב"ד היכל הוראה, הגאון רבי משה בראנסדארפער, במכתב הנחיות מפורט לאלו שנתקעו בחו"ל ובירושלים מחמת ביטולי הטיסות ובו פסק הלכה תקדימי עבור מאות המשפחות שנאלצות לשהות בימי הפורים הרחק מביתן בניגוד לרצונן | המכתב המלא (חרדים)
לאחר פגישה מכרעת עם מפקד נפת גנים בפיקוד העורף, שבה הוצגו מאמצי הסיוע וההיערכות המבצעית בעיר, פרסמו רבני העיר בני ברק מכתב חסר תקדים תחת הכותרת "להיקהל ולעמוד על נפשם" | ההנחיות קובעות חובת עצירה באמצע קריאת המגילה בעת אזעקה, מינוי אחראי פיקוח פיכח בכל סעודת חג לשם כניסה מהירה למרחבים המוגנים, וזהירות חמורה מנגיעה בחלקי טילים וזירות נפילה | המכתב המלא (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, קריאת המגילה: מה מותר לאכול לפני קריאת המגילה, ומה יעשו נשים ששומעות את הקריאה בשעה מאוחרת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
סרח בת אשר נכדתו של יעקב אבינו, זכתה לאריכות ימים מופלגת ונכנסה בחייה לגן עדן. האם ידעתם שיהודי פרס מראים את קברה בכפר לנג'אן - שלושים קילומטר מדרום לאיספהאן, באחת הקהילות היהודיות הקדומות ביותר בפרס? | ישראל שפירא בפרק הראשון על המקומות הקדושים ליהודי איראן (היסטוריה)
"ואין בזה מקום לשיקול דעת פרטי ואינו עניין לדעת תורה אלא הוא חובה גמורה מצד ההלכה לשמוע להם", הגר"ד לייבל במכתב חריף נגד המזלזלים בהוראות פיקוד העורף: "לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה" | המכתב המלא (חדשות חרדים)
עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בסדרת הוראות והנחיות מעשיות לפורים בצל מלחמת 'שאגת הארי' | האם מותר להפסיק באמירת תהילים באמצע המגילה? חלק מהציבור יצא למקלט, האם ימשיכו בקריאת המגילה? מהיכן ממשיכים לקרוא אחרי האזעקה? והאם יברכו שוב כשממשיכים לקרוא את המגילה? | השו"ת המלא והסגולה להינצל מסכנות המלחמה בפורים (חרדים, פורים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
לקראת חג המצות, נצפו בשבוע האחרון, לפני פרוץ מבצע 'שאגת הארי', במאפיית המצות הרבנים הגאונים רבי יצחק ראצבי ורבי נתנאל זכריהו, מרבני עדת תימן, כשהם מפקחים על אפיית מצות מצווה עם כל החומרות וההידורים המקובלים מדור דור| כמו כן, נצפה במאפייה האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא עוסק בעצמו בעבודת האפייה על מצותיו השמורות לחג הקרב ובא, שייחוג בעז"ה בדיצה ובחדווה (חרדים)
עם סיומו של זמן חורף, זכו ילדי תלמוד תורה 'חדרי תורה' למעמד של קורת רוח, כאשר הגיעו לבחינה מקיפה על חומר הלימוד ששיננו בחודשים האחרונים אצל גדולי ישראל | התלמידים נבחנו במעונם של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ושל ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון רבי ברוך דב דיסקין | גדולי ישראל שיבחו את בקיאות התלמידים והאצילו עליהם מברכתם להצלחה מרובה בהמשך עלייתם בתורה (חרדים)
בצל מבצע 'שאגת הארי' והנחיות פיקוד העורף, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי השיא אמש (ראשון) את נכדו בהיכל התת קרקעי של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק | החתונה, שהייתה אמורה להתקיים באחד האולמות בעיר, הועתקה בדקה התשעים להיכל בית המדרש הנ"ל, השוכן שלוש קומות מתחת לפני האדמה ומשמש כמרחב מוגן רחב ידיים | למרות השינויים והמצב הביטחוני, השמחה נחגגה ברוב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב של רבנים וראשי ישיבות לצד רבים מבני המשפחות (חרדים)
0 תגובות