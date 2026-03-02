בצל מלחמת שאגת הארי וחגיגות ימי הפורים, יצא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, במכתב חיזוק מיוחד לעמלי התורה.

"ימי הפורים", פתח ראש הישיבה את המכתב: "ימים קדושים הם של קבלת התורה באהבה וברצון, וזכות מיוחדת זוכים בני הישיבה לקבוע סדר לימוד תורה כמה שעות ברציפות בליל פורים בישיבה הק', ואמנם מחזה מרהיב הוא לראות את היכל הישיבה בליל הפורים מלא עד אפס מקום, ובני הישיבה עוסקים בתורה בדבוק חברים, אשרי עין ראתה זאת, והוא קידוש שם שמים נשגב, ומביא התעוררות וחיזוק לימוד התורה באהבה בעמל ביגיעה".

ראש הישיבה הבהיר במכתב: "סגולת יום הפורים הוא יום שבו קבלו את התורה מאהבה וברצון ומצות היום מקיפות את שלושת עמודי העולם, כי מאחר שנתחדשה קבלת תורה מאהבה שהוא קבלה משובחת יותר ראוי להבין כי בשעה זו גם נשתכלל העולם כולו, ובריאה מחודשת של העולם היא ע"י תורה מאהבה".

"ולכן", כתב ראש הישיבה: "גם במצות פורים ראוי להוסיף ולהדר כל שלשת העמודים, דברי הצומות וזעקתם הוא ענין העבודה, עבודה שבלב זו היא תפילה, וכנגד קרבנות היא, ומשלוח מנות ומתנות לאביונים הם מעולם החסד, ומתבאר בזה היטב כל מצוות הפורים שהם מקשה אחת ועליהם העולם עומד, וכמובן עסק התורה מתוך אהבה ושמחה, וכבר אמרו חז"ל בתדבא"ר פי"ח וכי מה שמחה יש לו לאדם אלא בדברי תורה בלבד".

ראש הישיבה התייחס למצב וכתב: "והנה לדאבוננו נמצאים אנו בתוך ערפל וחרדה, ואין איתנו יודע מה ילד יום, ועל כן מוטל עלינו בשנה זו להתחזק ביתר שאת וביתר עז, ובמיוחד להזהר מדברים המאבדים את שיקול הדעת ולהמנע משכרות, כי הזהירות בימים אלו נצרכת ביותר".

לסיום כתב ראש הישיבה: "ועל כל זאת עלינו לנצל ימים אלו להתחזק בתפלה ותחנונים לפני הקב"ה ובפרט ביום תענית אסתר וימי הפורים שתכליתם להודיע שאמת מה שהבטיחנו בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו, כמו שכתב הרמב"ם. ובזכות זה נזכה לתשועת עולמים, והקב"ה יעשה עמנו נסים כמו שעשה לאבותינו. בתפילה ובתקוה".