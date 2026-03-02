ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, קיימה היום (שני) דיון חסוי במסגרתו שמעה הוועדה סקירה מודיעינית מבצעית בנושא מבצע "שאגרת הארי". חברי הוועדה חתמול על מסמך שו"ס - שומר סוד. באמצע הדיון הייתה אזעקה וחברי הוועדה התגוננו כפי ההנחיות של פיקוד העורף.

הסקירה שניתנה על ידי נציגי המל"ל, אמ"צ ואמ"ן, עסקה בהכנות למערכה, בתמונת המצב העדכנית ובהיערכות להמשך.

בנוסף קיבלה הוועדה סקירה מנציגי פיקוד העורף, במהלכה העבירו חברי הועדה לנציגי הפיקוד פניות שקיבלו מהשטח.

לאחר ישבת מליאת הוועדה, התכנסה ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, לדיון שעוסק בהיבטים שונים של מבצע "שאגת הארי".

פורים בצל המלחמה עם איראן | ההנחיות ההלכתיות של הראשון לציון ישי כהן | 14:45

בתוך כך, אישרה הוועדה פה אחד את בקשת הממשלה לאישור ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד לתאריך כ"ג אדר - 12/3/26. כמו כן אישרה הוועדה פה אחד את הרחבת צו לפי סעיף 8 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצה״ל, שעוסק במספר הרכבים שניתן לגייס.