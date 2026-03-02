כיכר השבת
חתונה תחת האדמה: בצל המלחמה - שמחת נישואי נכד הגרב"ד פוברסקי נחגגה בבונקר

בצל מבצע 'שאגת הארי' והנחיות פיקוד העורף, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי השיא אמש (ראשון) את נכדו בהיכל התת קרקעי של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק | החתונה, שהייתה אמורה להתקיים באחד האולמות בעיר, הועתקה בדקה התשעים להיכל בית המדרש הנ"ל, השוכן שלוש קומות מתחת לפני האדמה ומשמש כמרחב מוגן רחב ידיים | למרות השינויים והמצב הביטחוני, השמחה נחגגה ברוב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב של רבנים וראשי ישיבות לצד רבים מבני המשפחות (חרדים)

שמחת נישואי נכד הגרב"ד פוברסקי
