כיכר השבת
אש בשתי זירות

על סף תמרון קרקעי: דובר צה"ל במסר מוחץ לחיזבאללה ולבנון

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חשף הבוקר כי מאות מטוסי חיל האוויר תוקפים בו-זמנית יעדים באיראן ובלבנון | דפרין איים כי חיזבאללה ישלם מחיר כבד על שיגורי הלילה והבהיר כי צה"ל ערוך לכל האפשרויות, כולל תמרון קרקעי נרחב בלבנון (צבא וביטחון)

היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין
היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין| צילום: צילום: דובר צה"ל
היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין (צילום: דובר צה"ל)

בוקר של הכרעה במזרח התיכון: דובר , תא"ל אפי דפרין, התייצב הבוקר (שני) מול המצלמות ומסר הצהרה על התפתחות המלחמה והפיכתה למלחמה רב זירתית - גם מול .

בעוד הדיווחים על פיצוצים בטהראן ובביירות זורמים, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר נמצא בעיצומו של גל תקיפות אסטרטגי בהיקף נרחב. כפי שדווח במקור ב-ynet, מאות כלי טיס מאיישים כעת את השמיים במטרה לגבות מחיר דמים מהציר השיעי.

תקיפות באיראן הלילה
תקיפות באיראן הלילה| צילום: צילום: מהרשתות הערביות
תקיפות באיראן הלילה (צילום: מהרשתות הערביות)

המסר ל: "מי שפועל נגדנו – ימות"

דפרין בחר במילים חריפות ובלתי מתפשרות כדי להבהיר את המדיניות הישראלית החדשה. "גם ברגעים אלו", הצהיר תא"ל דפרין, "מאות כלי טיס תוקפים במקביל ב ובאיראן. המסר שלנו ברור: כל מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל ישלם על כך בחייו".

דבריו מגיעים לאחר לילה מתוח של שיגורים בלתי פוסקים מצפון, אשר נענו בתגובה ישראלית מוחצת בעומק מדינת האויב.

מפקדת הצי החמישי בבחריין הבוקר
מפקדת הצי החמישי בבחריין הבוקר| צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א
מפקדת הצי החמישי בבחריין הבוקר (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

תמרון קרקעי

לצד המתקפה האווירית המסיבית, הבהיר דובר צה"ל כי הצבא אינו מסתפק רק באש מהשמיים. בתשובה לשאלת כתבים על אפשרות של כניסה קרקעית ללבנון, ענה דפרין בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה, כל האפשרויות על השולחן".

ההצהרה הזו מציבה את המזרח התיכון על סף מלחמה כוללת, כאשר ישראל מסמנת כי אין בכוונתה לעצור עד להסרת האיום האיראני והלבנוני כאחד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

