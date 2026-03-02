על סף תמרון קרקעי: דובר צה"ל במסר מוחץ לחיזבאללה ולבנון

בוקר של הכרעה במזרח התיכון: דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התייצב הבוקר (שני) מול המצלמות ומסר הצהרה על התפתחות המלחמה והפיכתה למלחמה רב זירתית - גם מול חיזבאללה.
בעוד הדיווחים על פיצוצים בטהראן ובביירות זורמים, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר נמצא בעיצומו של גל תקיפות אסטרטגי בהיקף נרחב. כפי שדווח במקור ב-ynet, מאות כלי טיס מאיישים כעת את השמיים במטרה לגבות מחיר דמים מהציר השיעי.
המסר לאיראן: "מי שפועל נגדנו – ימות"
דפרין בחר במילים חריפות ובלתי מתפשרות כדי להבהיר את המדיניות הישראלית החדשה. "גם ברגעים אלו", הצהיר תא"ל דפרין, "מאות כלי טיס תוקפים במקביל בלבנון ובאיראן. המסר שלנו ברור: כל מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל ישלם על כך בחייו".
דבריו מגיעים לאחר לילה מתוח של שיגורים בלתי פוסקים מצפון, אשר נענו בתגובה ישראלית מוחצת בעומק מדינת האויב.
תמרון קרקעי
לצד המתקפה האווירית המסיבית, הבהיר דובר צה"ל כי הצבא אינו מסתפק רק באש מהשמיים. בתשובה לשאלת כתבים על אפשרות של כניסה קרקעית ללבנון, ענה דפרין בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה, כל האפשרויות על השולחן".
ההצהרה הזו מציבה את המזרח התיכון על סף מלחמה כוללת, כאשר ישראל מסמנת כי אין בכוונתה לעצור עד להסרת האיום האיראני והלבנוני כאחד.
0 תגובות