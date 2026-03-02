על סף תמרון קרקעי: דובר צה"ל במסר מוחץ לחיזבאללה ולבנון

היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין - צילום: דובר צה"ל היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 6:23 היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

בוקר של הכרעה במזרח התיכון: דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התייצב הבוקר (שני) מול המצלמות ומסר הצהרה על התפתחות המלחמה והפיכתה למלחמה רב זירתית - גם מול חיזבאללה.

בעוד הדיווחים על פיצוצים בטהראן ובביירות זורמים, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר נמצא בעיצומו של גל תקיפות אסטרטגי בהיקף נרחב. כפי שדווח במקור ב-ynet, מאות כלי טיס מאיישים כעת את השמיים במטרה לגבות מחיר דמים מהציר השיעי.

תקיפות באיראן הלילה

מפקדת הצי החמישי בבחריין הבוקר

תמרון קרקעי

לצד המתקפה האווירית המסיבית, הבהיר דובר צה"ל כי הצבא אינו מסתפק רק באש מהשמיים. בתשובה לשאלת כתבים על אפשרות של כניסה קרקעית ללבנון, ענה דפרין בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה, כל האפשרויות על השולחן".

ההצהרה הזו מציבה את המזרח התיכון על סף מלחמה כוללת, כאשר ישראל מסמנת כי אין בכוונתה לעצור עד להסרת האיום האיראני והלבנוני כאחד.