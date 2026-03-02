כיכר השבת
בליל היארצייט של אביו

תורה מחזרת על אכסניה שלה | הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן בשיעור תורני בבית בנו

בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)

הגר"מ גריינמן במסירת השיעור
כיכר השבת
