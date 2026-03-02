בימים אלו, כשענני המלחמה עדיין מרחפים מעל ארץ הקודש וכל בית בישראל זקוק לרחמי שמיים, חג הפורים הבעל"ט מקבל משמעות של "עת רצון" קריטית.

גדולי ישראל לאורך הדורות לימדונו כי בעת צרה, הכוח של מצוות הצדקה הוא השכפ"ץ החזק ביותר של היהודי. השנה, בצל המערכה, קרן "עם ישראל חי" מגישה לציבור יראי ה' הזדמנות נדירה: קיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב, יחד עם זכות השמירה על עם ישראל וסיכוי לזכות בנחלה בעיר הקודש.

כאן תורמים וגם משתתפים בהגרלה >>

"צדקה תציל": ההגנה הרוחנית שלכם בחזית ובעורף

בימים של "הן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים", אנו יודעים כי לצד המאמץ הגשמי, המלחמה האמיתית מוכרעת בזכויות הרוחניות. מצוות מתנות לאביונים היא "כיפת הברזל" של הנשמה. השנה, הקרן מודיעה כי עד יום הפורים, 100% מכספי רכישת הכרטיסים מופנים ישירות למטרות חסד וסיוע דחוף לנזקקים, אלמנות ויתומים – רבים מהם נפגעי המערכה האחרונה.

כך תשתתפו במצוה ואולי תזכו גם בדירה >>

הנתינה שלכם הופכת למגן עבור:

אלמנות ויתומים: שזקוקים למשענת כלכלית ונפשית ברגעים הקשים.

שזקוקים למשענת כלכלית ונפשית ברגעים הקשים. בתי תמחוי וחלוקת מזון: המאכילים מאות עניים רעבים מדי יום ביומו.

המאכילים מאות עניים רעבים מדי יום ביומו. סיוע ליחידת הכלבנים (יכ"ל): העוסקים במלאכת הקודש של איתור נעדרים והגנה על יישובי הספר.הכנסת כלה: סיוע מיוחד לחתנים וכלות יתומים לקראת בניין ביתם.

פסק ההלכה: קיום המצווה בהידור גמור

מי שסמך את ידיו על המיזם הוא הגאון הרב דוד אטדגי, ראש מוסדות "החדש" בנתיבות, אשר הדגיש כי רכישת הכרטיס להגרלה נחשבת לקיום מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. התורמים יכולים להשתמש בכספי מעשרות וצדקה, ולדעת כי כספם מגיע ליעדו ביום הפורים עצמו.

שימו לב לדרישה ההלכתית: כדי לצאת ידי חובת המצווה כדת וכדין, יש לסמן במעמד הרכישה את התיבה: "אני ממנה את שליחי קרן 'עם ישראל חי' להיות שליח עבורי ביום הפורים לחלק את דמי ההשתתפות בהגרלה לעניי ישראל". בזה אתם ממנים "שליח לדבר מצווה" שיקיים עבורכם את חובת היום.

זכות לבית מול קודש הקודשים

לצד השמירה הרוחנית, הקרן מציעה למשתתפים סיכוי לזכות בפרס שאין לו אח ורע: דירת פאר בשווי 1.2 מיליון דולרים, הממוקמת בפרויקט יוקרתי המשקיף על נופה המרהיב של ירושלים והר הבית. בימים שבהם כולנו נושאים עיניים לציון, זוהי הזדמנות לזכות בנחלה מול מקום המקדש.

כך תזכו בדירה >>