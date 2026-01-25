כיכר השבת
אחרי חברון וסורוצקין - הגיעה תורה של פוניבז' | וגם; האם "השבוע זה השבוע"? • מעייריב

הישורת האחרונה: האם השבוע איראן תותקף? - סיקור נרחב | סערה בסאטמר: האדמו"ר הנחה להיעדר מהפגנות - הקיצוניים תוקפים בזלזול | השפלה מכוונת? ביהדות התורה מגיבים בזעם לטענות נגד הנהלת הכלא הצבאי | כבר התרגלנו: בפוניבז' חגגו את שחרור תלמיד הישיבה מכלא 10 | כששגריר ליטא רואה מהי פוניבז' - סיקור נרחב | זקני ויז'ניץ לא זוכרים כזו התרגשות: כל הפרטים מהופעת האדמו"ר ב'פארשפיל' (מעייריב)

הלילה זה הלילה?

בישראל כבר סופרים את הימים שעברו עלינו עם ערימות של דיווחים ושמים שקטים. מה שכן קורה בשטח - נראה כמו היערכות מאסיבית של לפעולה צבאית עוצמתית כנגד משטר האייתולות של . וזה מה שגם רואים באיראן - שם מסתירים את חמינאי בבונקר תת קרקעי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רוצחישע דרייבערס

האדמו"ר מסאטמר הפתיע את חסידיו כשהנחה את כולם ללא יוצא מן הכלל לא להשתתף בהפגנות הגיוס - זאת בשל חששו מאירועי שפיכות דמים רח"ל כפי שראינו ב-2 מקרים בחודש האחרון בו איבדנו את יוסי אייזנטל ונםתלי צבי קרמר זכר לברכה. מנגד - הקנאים הקיצוניים לא אוהבים את ההנחיה ולטענתם האדמו"ר מהר"א מסאטמר מאז ומעולם התנגד לגיוס. מצד שני - לטענתם של הקיצוניים הוא גם לקח קרדיט על ההפגנות האחרונות ואז "התנער" מהם - אז לא ממש הבנו אם האדמו"ר תמיד היה נגד וזה לא חדש או שהוא היה בעד ועכשיו מתנער. מבולבלים? לא נורא. גם אנחנו (וכנראה שגם הקיצוניים).

התנהלות מרושעת לכאורה

תלמיד ישיבה ששוחרר מכלא 10 בערב שב"ק, גילה - כך לפי טענתו, כי בגדיו "נעלמו". לדבריו הוא נאלץ לצאת לביתו בבגדי אסיר. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף פנה במכתב זועם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

חגיגות בפוניבז'

רבני ישיבת פוניבז' השתתפו במעמד קבלת פנים שנערך לכבודו של תלמיד הישיבה החור החשוב צבי פרקוביץ' ששוחרר מ שם הוא נכלא בעוון לימוד תורה וציות לדעת תורה של כל גדולי ישראל. התיעודים והפרטים מהאירוע החריג - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהי פוניבז'?

שגריר ליטא בישראל זכה לראות במו עיניו מהי פוניבז' עבור הציבור היהודי: מעצמה של תורה ויראת שמים. בית גידול לתורה, מוסר ועבודת השם עבור אלפים רבים של תלמידים. בשיחות עם נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ועם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי הוא זכה לסקירה קצרה על העולם שפרח בליטא ואיננו כבר - כי אם בהר ציון. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אמת מה נהדר!!!

זקני חסידות ויז'ניץ מעידים כי התרגשות שכזו לא חוו החסידים מאז ומעולם: האדמו"ר הנערץ, מורם, רבם ומורה דרכם של אלפי החסידים ערך את ה"פארשפיל" לרגל שימחת נישואי נינו שתיערך בישראל. בויז'ניתץ מציינים כי זהו הנין הראשון של הרבי שמתחתן בישראל. כל הפרטים על הרכבות האוויריות וההכנות לאירוע הענק - בכתבת הווידאו שלפניכם. צפייה נעימה.

